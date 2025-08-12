È stato rinnovato il bando 'Accanto' offerto dalla Regione Lombardia ai genitori separati, divorziati o vedovi: cos'è e come funziona

È stato rinnovato in questi giorni il contributo offerto della Regione Lombardia che porta il nome di ‘Accanto’, pensato – e a breve lo vedremo nel dettaglio – per dare un importante sostegno economico ai genitori che si trovano a vivere un momento di difficoltà per il sostentamento dei figli a causa di un divorzio o una separazione; il tutto introducendo per la prima volta anche un capitolo interamente dedicato ai vedovi con i figli rimasti a loro carico.

Quest’anno, la dotazione per il bando ‘Accanto’ è stata portata a un totale di 1 milione e 500mila euro, con le richieste che possono essere presentate già in questo momento nell’apposita sezione bandi del sito della Regione Lombardia; purché – naturalmente – si rispettino i requisiti già previsti nel corso delle precedenti aperture delle richieste.

Nel dettaglio, il richiedente del contributo ‘Accanto’ deve essere residente sul territorio lombardo nel momento della presentazione della domanda e avere a carico almeno un figlio minorenne o uno maggiorenne affetto da disabilità: indispensabile sarà anche il possesso di un’attestazione ISEE valida e – soprattutto – la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità con uno dei tanti Centri per la famiglia; mentre in caso di divorzio il limite è fissato a tre anni e in caso di vedovanza a 6.

Elena Lucchini: “Il bando ‘Accanto’ per sostenere i genitori in un momento di difficoltà”

Il contributo ‘Accanto’ prevederà una distribuzione dei fondi coerente con l’ISEE del richiedente fino a massimali fissati a 2.500 o 1.500 euro per redditi – rispettivamente – compresi tra i 20 e i 30mila euro; mentre i fondi (coerentemente con il patto stipulato) potranno essere utilizzati per tre differenti linee di intervento: la prima – chiamata “Cura e Crescita” – è destinata alle spese sanitarie dei figli, la seconda – ovvero “Un Passo Avanti” – dedicata al sostegno allo studio dei figli e l’ultimo – “Casa e Futuro” – per sostenere le spese di affitto o di mutuo.

Parlando del nuovo stanziamento dedicato al bando ‘Accanto’, l’assessore alla Famiglia della Regione Lombardia Elena Lucchini ha ricordato che si tratta di una “misura storica e importante” nata per la prima volta nel 2014 al fine di aiutare “il genitore economicamente più debole” e che si vede costretto a lasciare il nido familiare, ma a continuare a sostenere le spese abitative o quelle per il sostentamento del figlio.

Oltre ai fondi – ha ricordato Lucchini – il bando ‘Accanto’ garantisce anche un completo affidamento ai Centri per la famiglia che si faranno carico delle esigenze del richiedente con “un progetto personalizzato” di assistenza a lungo termine, potendo al contempo contribuire in modo sostanziale alla vita del figlio.