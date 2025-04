Si è aperta oggi – su forte spinta dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia Guido Guidesi – la possibilità di richiedere i fondi stanziati per la misura rinominata ‘Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali‘ destinata (come il nome lascia intuire) allo sviluppo di nuove filiere produttive e al rafforzamento di quelle che sono già state costituite: la dotazione complessiva messa a disposizione dalla Regione Lombardia per la misura è di oltre 32,4 milioni di euro, interamente rivolti alle imprese lombarde che hanno costituito – o intendono farlo – una filiera composta da un minimo di tre sedi legate tra loro da un Accordo di Filiera.

Esprinet lancia il 'Generational Board'/ Il progetto per la collaborazione intergenerazionale

Commentando lo stanziamento, l’assessore Guido Guidesi ha ricordato che si tratta di un tassello fondamentale per intensificare l’impegno regionale “nel sostegno alle imprese“, perseguendo la “valorizzazione” e il “consolidamento” delle filiere locali e – al contempo – la “pianificazione strategica settoriale” a beneficio del “know-how” degli imprenditori locali: così facendo – ha continuato Guidesi – la Regione intende avvicinarsi ancora di più “a chi fa impresa” con una serie di “strumenti utili e indispensabili” per la competitività lombarda sul mercato internazionale.

NUCLEARE/ Quell’energia ci serve ed è sicura, il più grande rischio è quello di non averla

Info e tempistiche per partecipare al bando sulle Filiere produttive attivato dalla Regione Lombardia

Il bando aperto dalla Regione Lombardia è destinato – appunto – alle Filiere che dispongano di almeno tre imprese tra le quali una deve essere una PMI e che intendono mettere in campo investimenti per il loro rafforzamento, per la costituzione di nuove Filiere, per la sostenibilità – sia ambientale, che sociale ed economica – e per l’innovazione e la digitalizzazione; fermo restando che i richiedenti (nel caso in cui siamo PMI, MidCap o Grandi Imprese) potranno anche includere nel piano per lo sviluppo di un’attività sperimentale.

VIAGGIO NEL BUON LAVORO/ 1. Video, Daniele Contini (Just Eat): "così abbiamo dato dignità ai rider"

Il progetto oggetto della richiesta deve avere un valore compreso tra i 300mila e i 5 milioni di euro e tra questi l’eventuale Attività Sperimentale non può superare il 50% della spesa complessiva, mentre la ripartizione dei costi in seno alla Filiera produttiva deve includere almeno 100mila euro spesi dalla PMI, unitamente ad altri 150mila e 250mila euro per (se presenti) le MidCap e le Grandi Imprese: la domanda può già essere presentata dal Partner capofila già in questo momento accedendo al portale Bandi e Servizi sul sito della Regione Lombardia entro e non oltre le ore 15:00 del 31 dicembre del 2027.