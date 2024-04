“Lombardia Style”, delibera approvata dalla Regione/ “Così valorizziamo l’attrattività del territorio”

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato nella giornata di ieri una delibera che disciplina le linee guida per l’adesione al progetto di marketing territoriale, definito “Lombardia Style”. Questo quanto riferito dal portale Lombardianotizie.online, sottolineando come l’obiettivo della delibera sia quello di dare un nuovo impulso al posizionamento attrattivo e turistico della Regione, coinvolgendo i territori di modo da costruire un’attività promozionale che sia omogenea e nel contempo ben riconoscibile sia in Italia quanto e soprattutto all’estero.

La proposta è giunta dall’assessore a Turismo, marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, e le linee guida, stabilite ieri, prevedono che soggetti sia pubblici quanto associazioni di categoria, possono aderire al progetto Lombardia Style, oltre che utilizzarne il marchio distintivo per eventi, attività e progetti che siano legati alla promozione dell’attrattività del nostro territorio. I soggetti pubblici, inoltre possono utilizzare l’immagine coordinate del progetto ‘Lombardia Style’ per dei fini istituzionali. A loro volta i comuni del territorio lombardo possono individuare dei soggetti partner privati meritevoli, che possano prendere parte al progetto per una sinergia fra più realtà che concorrono appunto allo stesso obiettivo, quello di “pubblicizzare” al meglio la Lombardia.

“LOMBARDIA STYLE”, DELIBERA APPROVATA DALLA REGIONE: LE PAROLE DELL’ASSESSORE MAZZALI

Dopo l’approvazione della delibera da parte della giunta lombarda, è arrivato il commento della Mazzali che, come si legge su Lombardianotizie.online, ha spiegato: “Mettiamo a disposizione di soggetti pubblici e associazioni di categoria, in maniera gratuita, il brand di marketing territoriale ‘Lombardia Style’ per valorizzare l’attrattività di tutto il territorio”. L’assessore ha aggiunto: “Oltre all’utilizzo del brand per iniziative di promozione turistica sono disponibili anche le grafiche, per un’azione riconoscibile in Italia e all’estero”.

Quindi ha concluso: “L’obiettivo è presentare le eccellenze della Lombardia con il filo conduttore dello ‘stile lombardo’”. La Lombardia ha registrato nel 2023 un boom di turisti in tutto il suo territorio fra Milano, i laghi come quelli di Como e Garda, ma anche le montagne, come la Valtellina, e grazie a queste iniziative promozionali siamo certi che il flusso di stranieri verrà incrementato nel corso del 2024.











