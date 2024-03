Lombardia, su Trenord animali domestici e biciclette viaggiano gratis/ Provvedimento dall’1 aprile

A partire dal primo aprile 2024, sui treni regionali di Trenord si potrà viaggiare con la bicicletta al seguito e con animali da affezione, senza dover pagare alcun supplemento. Questo quanto si legge sul sito Lombardianotizie.online, annunciando un provvedimento deciso dalla Giunta regionale, una delibera proposta dall’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. La misura riguarderà tutte le tratte ferroviarie all’interno della validità della tariffa ferroviaria regionale della Lombardia.

Il provvedimento è previsto dal nuovo contratto sottoscritto fra la regione Lombardia e Trenord e come spiegato dall’assessore Lucente, “Dà attuazione a quanto previsto dal nuovo contratto di servizio sottoscritto tra Regione Lombardia e Trenord. La gratuità per il trasporto delle biciclette è una evidente agevolazione ai numerosi viaggiatori che quotidianamente utilizzano le due ruote per lavoro o anche per viaggi di piacere”. E ancora: “La gratuità dei cani a guinzaglio e degli altri animali domestici è un vero e proprio atto di civiltà e di sensibilità verso i nostri amici a 4 zampe. Sempre più spesso ci accompagnano nei tragitti ferroviari”.

LOMBARDIA, SU TRENORD ANIMALI DOMESTICI E BICICLETTE VIAGGIANO GRATIS: “DIMOSTRANO LA SENSIBILITÀ…”

“Due atti – ha aggiuntio Lucente – che dimostrano la sensibilità di Regione Lombardia verso due categorie che quotidianamente utilizzano sempre di più i treni”. I cani che verranno portati dai loro padroni sui treni dovranno essere obbligatoriamente a guinzaglio e provvisti di museruola; inoltre, dovranno essere dotati di certificato di iscrizione presso l’anagrafe canina.

Per quanto riguarda altri animali domestici come ad esempio i gatti, questi dovranno viaggiare nel loro trasportino che però non dovrà avere dimensioni maggiori di 70 centimetri di lunghezza per 30 di altezza e 50 di larghezza. Lombardianotizie.online specifica infine che, per quanto riguarda i percorsi sovraregionali o transfrontalieri, rimarrà l’obbligo di acquistare il supplemento relativo al trasporto di biciclette o di animali. Si tratta senza dubbio di una lodevole notizia che incentiverà i passeggeri a portare con se i piccoli amici a quattro zampe o eventualmente la bicicletta per spostarsi più agevolmente.

