Lombardia zona arancione da 12 aprile?/ Fontana “Farò di tutto”: 3 dati fanno sperare

Lombardia in zona arancione dalla prossima settimana? Ad aprire uno spiraglio è il presidente della Regione, Attilio Fontana, che cita i numeri che verranno poi esaminati nel nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. «I numeri che stiamo valutando ed elaborando da mandare alla cabina di regia a Roma vanno in questa direzione», ha dichiarato il governatore ai microfoni di RTL 102.5. A proposito di indice Rt, incidenza e pressione ospedaliera, Fontana ha spiegato che sono dati «in lento ma graduale miglioramento». Per questo motivo è certo: «Sicuramente da venerdì potremmo essere inseriti nella zona arancione».

Attilio Fontana ha citato poi il nuovo decreto, secondo cui ci si può spostare da una “zona” all’altra senza aspettare due settimane di conferma dei dati. «Quindi mi auguro e farò di tutto e chiederò alla cabina di regia che la Lombardia possa essere messa in zona arancione». La data decisiva, dunque, è quella di domani per sperare che la Lombardia lasci la zona rossa e passi in zona arancione da lunedì prossimo.

LOMBARDIA ZONA ARANCIONE? TRE DATI MIGLIORANO

Sono almeno tre i motivi per i quali la Regione Lombardia spera di passare in zona arancione dalla prossima settimana, cioè dal 12 aprile, dando respiro a quei commercianti finiti in “apnea” per le chiusure. Il primo riguarda l’incidenza dei casi che deve essere inferiore a 250. La Lombardia, dopo aver raggiunto un picco intorno ai 350 casi per 100mila abitanti, è arrivata a quota 216. La seconda è quella delle chiamate ad Areu per eventi respiratori: a marzo ha accentuato la sua discesa a valori da pre-terza ondata, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera. E poi c’è l’indice Rt, che è intorno a 0,76 nell’intervallo che interessa all’Istituto superiore di sanità (Iss). Il parametro è da zona gialla.

Resta però la pressione sugli ospedali, che non si stanno svuotando. I reparti non si svuotano, soprattutto le terapie intensive. Per questo ci si chiede come mai non sia seguita una rapida discesa dopo il picco di ricoveri. Forse dipende dal fatto che la zona rossa sia più “soft” o magari dalle varianti Covid che sono più contagiose. Ma almeno ingressi e dimissioni si compensano.



