L’ombra del giorno, film su Rai 3 con Riccardo Scamarcio

Giovedì 17 aprile 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:25, il dramma storico e sentimentale L’ombra del giorno. Il film è uscito nel 2022 per la regia di Giuseppe Piccioni, vincitore di due David di Donatello per Fuori dal mondo (1998) che aveva come protagonista Margherita Buy.

Il film L’ombra del giorno è ambientato ad Ascoli Piceno (luogo natio del regista in cui ha girato diversi altri lungometraggi) e parla dell’amore e del pericolo che si intrecciano sotto lo sguardo sempre più opprimente del fascismo.

Protagonisti di questa storia sono due star del cinema italiano: Riccardo Scamarcio, nei panni di Luciano, ristoratore zoppicante e reduce ferito nell’anima, e la bravissima Benedetta Porcaroli, che interpreta Anna, una ragazza dal passato misterioso.

Scamarcio, che conosciamo per mille ruoli diversi, qui si cala in un personaggio complesso, mentre Porcaroli, astro nascente del nostro cinema, conferma una presenza scenica magnetica. La regia sensibile di Piccioni, che torna a lavorare con Scamarcio, e le musiche avvolgenti di Michele Braga completano il quadro.

La trama del film L’ombra del giorno: uno spirito del tempo che rovina tutti i rapporti

L’ombra del giorno si svolge ad Ascoli Piceno nel 1938, alle porte della Seconda Guerra Mondiale. Luciano è proprietario di un ristorante in piazza del Popolo, un luogo che sembra quasi un’isola tranquilla nel cuore di una città che respira l’aria pesante del regime. L’uomo convive con i fantasmi della Grande Guerra e le ferite che gli ha causato rendendolo invalido ed è un simpatizzante del fascismo.

Tutto cambia quando assume Anna. Tra loro scatta qualcosa, un’intesa silenziosa, un sentimento che cresce giorno dopo giorno, ma che è anche terribilmente pericoloso. Anna nasconde infatti un segreto inconfessabile in un’Italia dove non c’è spazio per la diversità, solo sospetto e delazione dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali: il suo vero nome è Ester ed è ebrea.

Lo confesserà a Luciano che si troverà a un bivio: continuare a vivere nell’ombra sicura del conformismo o rischiare tutto per proteggere quella ragazza che gli ha riacceso la vita? È un viaggio nella coscienza di un uomo comune costretto a scegliere da che parte stare.