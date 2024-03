“L’omosessualità è una debolezza”/ E il ministro denuncia il prete in procura: “E’ omofobia, parole d’odio”

Un sacerdote francese dal nome di Matthieu Raffray, nato nel 1979 e ordinato nel 2009, docente universitario di filosofia all’Angelica di Roma e di Tolosa, è finito nel caos in Francia. Si tratta di un teologo seguace del pensiero di Tommaso d’Aquino, autore di vari libri e molto conosciuto anche sui social, dove è noto come prete-youtuber: ha migliaia di abbonati ai suoi canali oltre che tantissime visualizzazioni su Instagram, TikTok e così via. L’ultimo video, nel quale ha affrontato come tematica l’omosessualità, rischia però di costargli caro.

Il Pd chiede a Schlein di candidarsi alle Europee/ La leader Dem: "Ci rifletterò su"

La frase incriminata è la seguente: “Tutti hanno delle debolezze. Ciascuno ha le proprie. C’è chi è goloso, chi è collerico, chi è omosessuale, cioè chi ha tendenze omosessuali”. Il teologo, come spiega La Verità, ha affermato che si può “lottare contro tutti i vizi” mentre il demonio ci sussurra che “non è possibile uscirne”. Le sue parole, per Aurore Bergé, ministro per l’Uguaglianza di genere, la diversità e le pari opportunità, sono “insopportabili” per chi ha chiesto alla Dilcrah di “segnalare la questione al pubblico ministero sulla base dell’articolo 14”.

Sondaggi politici 2024/ FdI torna a crescere, Pd sotto 20%, M5s 15,6%. Elettori Lega, 56% conferma Salvini

Il prete francese segnalato al procuratore della Repubblica

Il ministro per l’Uguaglianza di genere, la diversità e le pari opportunità, ha affermato: “Non permetterò che l’odio rimanga impunito”. Bergé ha così chiesto che vengano presi provvedimenti contro il sacerdote Matthieu Raffray, rivolgendosi direttamente alla Dilcrah, la Delegazione interministeriale contro il razzismo, l’antisemitismo e l’odio anti Lgbt. I responsabili della Delegazione, su X, hanno spiegato che il “signor Raffray è stato segnalato al procuratore della Repubblica” per i suoi “commenti omofobi”.

“Emiliano qui è di casa”: intercettazioni choc parente clan Bari/ Governatore Pd e le 8 “versioni” su Decaro

“Parlare di omosessualità come debolezza è una vergogna” ha aggiunto la Dilcrah. Raffray, dal canto suo, ha ringraziato il ministro e la Delegazione interministeriale contro il razzismo, l’antisemitismo e l’odio anti Lgbt perché grazie a loro ha “superato i 20.000 followers”. Ha ringraziato poi anche gli “isterici di ogni risma” che tentano di “destabilizzarlo con polemiche grottesche”. Infine, il prete ha concluso: “Amici o nemici. Io prego per voi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA