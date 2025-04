L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto di restare zitta, rifiutando la richiesta di audizione avanzata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid: questo rifiuto, che arriva in un momento in cui l’intera umanità cerca risposte concrete e verificate su come è stata affrontata la pandemia, suscita non solo dubbi ma anche soprattutto sgomento e tante perplessità.

9 MARZO 2020/ 5 anni dal primo lockdown, quella paura che ha cambiato il nostro senso dello storia

La Commissione, composta da tutte le forze politiche, aveva fatto appello all’OMS per chiarire alcune delle ombre più inquietanti che sono emerse durante la gestione della crisi pandemica globale ma, nonostante ciò, l’OMS ha deciso di trincerarsi dietro un’argomentazione che sa di mera giustificazione: il rifiuto è stato giustificato con la necessità di “proteggere l’imparzialità e l’oggettività” dell’organizzazione internazionale, un’alibi che non fa altro che alimentare il sospetto che l’assenza dell’OMS – un organismo che dovrebbe essere tra i principali interlocutori nella lotta contro le pandemie – nasconda altre ragioni dietro questa mancata collaborazione con gli Stati membri.

I NUMERI/ Decessi, liste d'attesa, salute mentale: il lascito del Covid che non dovremmo "rimuovere"

Il comportamento dell’OMS, invece di favorire un clima di fiducia e collaborazione, sembra contribuire ad aumentare la disillusione della cittadinanza e a minare ulteriormente la già fragile credibilità di un’istituzione che ha visto la sua immagine deteriorarsi progressivamente, tra scelte di gestione opinabili e decisioni talvolta opache e poco trasparenti.

Non si può ignorare come, in Italia, durante i mesi cruciali della crisi sanitaria, la gestione dell’emergenza abbia sollevato forti dubbi e il rifiuto dell’OMS di farsi ascoltare dalla Commissione parlamentare d’inchiesta non fa altro che alimentare queste perplessità; un esempio emblematico di questa poca affidabilità è il caso del documento prodotto da Francesco Zambon, un funzionario dell’OMS, che denunciava delle inadempienze da parte del governo italiano.

Covid, "vaccini a Rna non aiutano a fermare epidemie virali"/ Studio di Alibardi: "Usare quelli polivalenti"

Questo documento, che avrebbe dovuto essere una base su cui costruire un’analisi approfondita delle problematiche emerse, venne diffuso in un primo momento, per poi essere clamorosamente e inaspettatamente ritirato, suscitando il sospetto che fosse in atto un intervento dall’alto per silenziare qualche verità scomoda: un episodio che, ancora oggi, rimane dubbio e senza alcuna spiegazione esaustiva, e a questo quadro già opaco si aggiunge la decisione dell’OMS di rifiutare l’invito a chiarire la propria posizione di fronte al Parlamento italiano, che non fa altro che confermare l’immagine di un’organizzazione che sembra vivere nell’ombra della politica internazionale piuttosto che nell’illuminata trasparenza che dovrebbe caratterizzare la sua stessa essenza.

OMS e Commissione Covid: una crisi di credibilità

Il rifiuto dell’OMS di partecipare alla Commissione d’inchiesta non è solo un episodio isolato, ma rappresenta un sintomo di una crisi più profonda che riguarda l’intero sistema delle istituzioni internazionali: la Commissione, in particolare, aveva avanzato questa richiesta come un passo necessario per oltrepassare le incertezze durante l’emergenza, un periodo in cui, per la prima volta nella storia recente, milioni di vite sono state messe a rischio da una minaccia sanitaria globale.

In questo contesto, l’atteggiamento dell’OMS diventa ancora più incomprensibile, soprattutto in vista del fatto che la sua missione dovrebbe essere quella di garantire la salute pubblica mondiale senza pregiudizi e omissioni, senza temere il confronto, nemmeno con i Paesi membri, in particolare quando si parla di trasparenza e responsabilità. In un momento storico in cui ogni decisione legata alla gestione sanitaria ha avuto ricadute devastanti a livello globale, l’OMS avrebbe dovuto approfittare di questa opportunità per ribadire la sua imparzialità e la sua indipendenza, piuttosto che rifugiarsi in un’improbabile giustificazione che ha il sapore di una via di fuga.

Questa situazione determina, in modo inevitabile, ripercussioni anche sul rapporto tra le istituzioni internazionali e i singoli Stati, specialmente quando viene messa in discussione la loro legittimità e credibilità; l’OMS, invece di solidificare e rafforzare la fiducia del pubblico e a rispondere ai dubbi che sono inevitabilmente emersi sulla sua gestione, ha scelto di non partecipare al dibattito pubblico, lasciando campo libero a chi, come i parlamentari di Fratelli d’Italia, denuncia un’inadeguatezza che rischia di compromettere la sua capacità di svolgere una funzione determinante nella salute globale.

In questo contesto, l’indifferenza dell’OMS nei confronti di una Commissione parlamentare che rappresenta la volontà di chiarire quanto accaduto, appare non solo sconcertante ma, soprattutto, dannosa per la stessa credibilità dell’ente e non ci si può sorprendere, quindi, che l’OMS venga ormai accusata di essere un altro elemento di un sistema che non sa rispondere alle reali necessità delle persone, al punto da creare un clima di sfiducia che non fa che aggravare lo scenario già complesso.