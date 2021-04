London Tipton di Zack e Cody ispirata a Paris Hilton/ “È una parodia dell’ereditiera”

Chi negli anni ’90 seguiva la serie Tv Zack e Cody al Grand Hotel ricorderà sicuramente il personaggio di London Tipton. D’altronde, i due gemelli protagonisti interpretati da Dylan e Cole Sprouse vivevano nel lussuoso Hotel Tipton, di proprietà della famiglia di London. La ragazza era dunque la giovane ereditiera della catena di hotel e, infatti, in ogni sua apparizione, oltre a vantarsi di essere una vera e propria star, arrivava con abiti griffati e look sempre molto costosi a sottolinearne la ricchezza. Tant’è che qualcuno ha inevitabilmente notato una somiglianza ad un personaggio reale e ben noto: quello di Paris Hilton. Ereditiera, hotel, abiti griffati e modo di porsi da diva: tutte caratteristiche che, in effetti, richiamano quelle della Hilton (cognome compreso!)

London Tipton di Zack e Cody è la parodia di Paris Hilton

La vera sorpresa sta nello scoprire che il personaggio interpretato dall’attrice Brenda Song (da poco diventata mamma di un figlio avuto da Macaulay Culkin) è effettivamente ispirato a Paris Hilton. Si tratta in effetti di una parodia dell’ereditiera, di cui anche la stessa Paris si era accorta qualche anno fa. Proprio la Hilton con un un tweet aveva commentato la somiglianza col personaggio in questione: “Ho capito che quella London Tipton sono fondamentalmente io!” Solo oggi arriva però la conferma, riportata dal portale Velvetgossip: la piccola ereditiera della serie Tv è davvero ispirata alla più nota ereditiera del mondo, Paris Hilton.

