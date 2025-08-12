A Londra più di 500 arresti per la manifestazione pro-Pal fuori dal Parlamento: tra loro le autorità riferiscono che la metà sono over 60

È una situazione che è stata definita dalle stesse autorità inglesi come “ingestibile” quella legata alla protesta pro-Pal organizzata lo scorso sabato a Londra dal gruppo di attivisti noto con il nome di Defend Our Juries, in supporto ai colleghi di Palestine Action: una manifestazione che ha superato lo storico – e certamente triste – record di arresti di massa che risaliva addirittura al 1990; con la singolare aggiunta del fatto che (quasi) la metà dei fermati aveva abbondantemente superato i 60 anni.

Prima di arrivare alla manifestazione a Londra e alle sue conseguenze, è utile ricordare che l’origine del dissenso – oltre ovviamente alla guerra a Gaza che sta conducendo Israele, tacciato ai manifestanti pro-Pal di star compiendo un genocidio – è la decisione del governo di Londra di dichiarare come “terroristico” il gruppo di attivisti Palestine Action, coinvolto in numerose proteste (non sempre pacifiche) su tutto il territorio inglese.

Al di là delle proteste, però, la decisione di dichiarare illegale il gruppo di attivisti sarebbe collegata soprattutto all’azione messa in campo a giugno da Palestine Action che è riuscita ad accedere alla sorvegliatissima base della RAF a Brize Norton: lì gli attivisti avrebbero ripetuto gli ormai noti slogan a supporto dei civili palestinesi, imbrattando con una bomboletta di vernice spray due differenti aerei dell’aeronautica militare di Londra.

Oltre 500 arresti alla manifestazione pro-Pal a Londra: la metà degli attivisti fermati aveva più di 60 anni

Per supportare i colleghi di Palestine Action, dunque, il gruppo di attivisti Defend Our Juries ha deciso di scendere in piazza a Londra con un’ampia protesta organizzata a Parliament Square lo scorso sabato: secondo le stime del gruppo, si sarebbero registrate almeno un migliaia di presenze, ma le autorità parlano di poco più di 600 partecipanti; mentre importante è dire che si è trattato di sit-in del tutto pacifico senza alcun reale incidente o problema per l’ordine pubblico.

Trattandosi di una manifestazione non autorizzata e che portava i vessilli di Palestine Action, comunque, le autorità sono state costrette dal governo di Londra a intervenire per disperdere i manifestanti: complessivamente, secondo i dati ufficiali di Scotland Yard, sono state arrestate 530 persone, superando – come dicevamo prima – quel record di 329 arresti che seguirono agli scontri contro la “Poll tax” voluta da Margaret Thatcher e che la costrinse (proprio a causa del dissenso popolare) a dimettersi.

Singolare notare che tra i 530 arrestati a Londra sabato scorso, la metà aveva più di 60 anni con 112 di loro che avevano addirittura superato i 70: tutti ora rischiano la pesantissima accusa di “terrorismo” che – ricorda il Guardian – potrebbe costare loro fino a 14 anni di reclusione; mentre al contempo anche le stesse autorità denunciano le difficoltà legate a simili retate dato che nei prossimi giorni sono già previste numerose altre manifestazioni simili e tutti quei numeri dovranno essere gestiti – in un modo o nell’altro – dai tribunali di Londra.