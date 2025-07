Un prete di un noto oratorio di Londra ha redarguito i politici cattolici che hanno votato in favore di aborto e suicidio assistito

E’ stato decisamente particolare l’appello del prete Julian Large di Londra, rivolto ai membri del parlamento. Come si legge su Catholic News Agency, ha implorato i politi inglesi che avevano votato in favore dell’aborto o del suicidio assistito di non presentarsi per la comunione, a meno che gli stessi non si fossero confessati. L’episodio è avvenuto lo scorso weekend, in occasione della messa domenicale che si è tenuta presso l’oratorio di Brompton a Knightsbridge, uno dei più importanti Londra, ed ha fatto il giro del web e del mondo.

In occasione dell’omelia dello scorso 6 luglio presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, padre Julian Large ha fatto riferimento ad alcune vicende politiche recenti, citando in particolare il parlamentare cattolico Chris Coghlan, che ha votato a favore del suicidio assistito nonostante la sua fede.

PRETE LONDRA REDARGUISCE POLITICI: COSA AVEVA FATTO PADRE VANE

Lo stesso era stato già “redarguito” da padre Ian Vane, il parroco del parlamento inglese, dicendogli che se avesse votato in favore del suicidio assistito sarebbe stato un “peccatore pubblico ostinato e gli sarebbe stata negata la Comunione”, riporta l’agenzia cattolica. Vane ha quindi reso pubblico in seguito, durante la messa successiva al voto di Westminster, che Coghan aveva violato il diritto canonico e che di conseguenza gli era stata negata la Comunione.

Coghan si era sfogato sui social media, lamentandosi di quanto accaduto e precisando che stesse semplicemente rappresentando le opinioni dei suoi elettori. “Pensavo che un parlamentare potesse mantenere privata la propria religione – ha scritto su X il politico – ma ci sono state delle discussioni sulla mia vita privata. Se nella Chiesa cattolica non c’è spazio per chi non la condivide appieno, è un peccato”. Julian Large, nella messa dell’oratorio di domenica scorsa, ha voluto elogiare il comportamento di Vane, definendolo coraggioso nella sua azione in cui ha cercato di invitare i membri del parlamento al pentimento.

PRETE LONDRA REDARGUISCE POLITICI: COSA E’ SUCCESSO LO SCORSO WEEKEND

Ha inoltre spiegato che, se qualcuno dei parlamentari che ha votato in favore di aborto e suicidio assistito, fosse stato presente alla sua messa, prima di fare la Comunione avrebbe dovuto pentirsi dei propri peccati, ricevendo quindi il sacramento della penitenza: in poche parole, avrebbe dovuto confessarsi prima di presentarsi all’altera e ricevere il Corpo di Cristo.

Catholic News Agency ha poi riportato alcuni episodi un po’ incresciosi avvenuti negli ultimi tempi durante la messa dell’oratorio di Londra, scrivendo senza troppi mezzi termini che: “A giudicare dal comportamento di molti adulti in chiesa durante le Messe della Prima Comunione, sembra che in molti casi spetti ai bambini dare il buon esempio agli adulti”. L’agenzia lamenta il frastuono delle chiacchiere, ma anche il continuo camminare davanti e dietro l’altare maggiore prima e dopo la messa, senza alcun segno di riconoscimento, “danno l’impressione che molti adulti (compresi coloro che un tempo hanno studiato in costose scuole cattoliche) trattino l’evento più come un cocktail party estivo”. Tutti aspetti che padre Lange ha manifestato nel suo bollettino parrocchiale del 30 giugno scorso, lamentando una mancanza di serietà fra i genitori.