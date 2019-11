Londra, spari London Bridge: attentato?/ Video, polizia uccide uomo, tesi terrorismo

Paura nel primo pomeriggio a Londra in seguito a una serie di spari esplosi poco dopo le 15 su London Bridge, uno dei principali ponti della città. Secondo le prime informazioni riferite da Repubblica.it ci sarebbe un ferito a causa di alcune coltellate subite ed una vittima, quest’ultima raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi dalla polizia intervenuta sul posto. Si tratta di una situazione di estrema emergenza al momento ancora poco chiara le cui dinamiche sono attualmente al vaglio degli inquirenti. Stando alle prime ricostruzioni che arrivano dai media inglesi, pare che si sarebbe consumata una rissa nella quale un uomo avrebbe assalito ed accoltellato un secondo soggetto prima di essere colpito dagli spari della polizia, che lo avrebbe ucciso. Alla luce della dinamica iniziale non si esclude che possa essersi trattato di un attentato ma al momento da Scotland Yard non arriva alcuna conferma in merito alla presunta matrice terroristica dell’attacco che ha portato ad almeno una vittima.

LONDRA, SPARI A LONDON BRIDGE: UOMO ACCOLTELLATO E UN MORTO

I fatti avvenuti oggi a Londra hanno subito fatto pensare ad un attentato e la memoria è tornata al 2017, quando proprio sul London Bridge oggi teatro della drammatica sparatoria, andò in scena un attentato con un furgone che si lanciò sulla folla, seguito da un assalto a coltellate. In quell’occasione le vittime furono sei e una decina i feriti. In questo caso, dalle immagini si vede chiaramente la polizia in azione mentre sul ponte sono giunte due ambulanze ed un furgone bianco messo di traverso. La zona è totalmente isolata e circondata da auto della polizia. Un giornalista della Bbc sin dai primi minuti ha documentato la sparatoria asserendo che alcuni testimoni avrebbero riferito la presenza di una serie di uomini i quali avrebbero attaccato una singola persona. Non si esclude che possa trattarsi di poliziotti. Mikael McKenzie, giornalista del Daily Express, ha riferito di 5-6 colpi di arma da fuoco esplosi e di alcune testimonianze da parte di persone in fuga dal ponte che parlavano di un uomo armato di coltello.

New footage from London Bridge shows person on ground still moving with Armed Response Police Officers backing up.#LondonBridge https://t.co/YMLRCznIG3 — Alex Tiffin (@RespectIsVital) November 29, 2019





