Lone Survivor/ Su Italia 1 il film prodotto da Mark Wahlberg

Lone Survivor, film di Italia 1 diretto da Peter Berg

Lone Survivor va in onda oggi, 12 ottobre, in seconda serata dalle ore 23.45 su Italia 1. Il film è stato prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2013 da Mark Wahlberg, con un ruolo principale nel film come attore, in collaborazione con Peter Berg, autore anche della regia. Nel cast spiccano i ruoli di Emile Hirsch, Ben Foster, Eric Bana e Alexander Ludwig. Il film nasce come trasposizione cinematografica dell’opera omonima realizzata da Marcus Luttrell. Il testo è un’autobiografia relativa agli avvenimenti risalenti al 2005 durante una missione in Afghanistan.

La pellicola è stata accolta dalla critica in maniera decisamente positiva, con un gran numero di candidature e premi ricevuti nei più prestigiosi contest internazionali. Tra tutti, due candidature ai Premi Oscar del 2014 nelle categoria di miglior sonoro e miglior montaggio. Da citare anche i premi di miglior film e miglior attore ai Critics Choice Awards.

Lone Survivor, la trama del film

In Lone Survivor un gruppo criminale di talebani sta per effettuare una sorta di attentato in Afghanistan ai danni della popolazione adiacente e dei militari presenti sul luogo. Per sventare il colpo, viene messo in atto quello che viene definito il piano Red Wings, messo in pratica da un gruppo di soldati americani capeggiati dal generale Murphy. Il via alla missione parte da una silenziosa marcia verso le montagne che circondano la zona, il tutto in piena notte per non destare sospetti ed essere visti con poca probabilità. Ad ogni step viene monitorata la posizione al fine di creare piccole basi di approvvigionamento per l’esercito di supporto laddove dovesse servire. Trovata un’altura, il gruppo capeggiato dall’ufficiale decide di appostarsi per cercare di iniziare a scorgere qualcosa nel villaggio, trovando però problemi chiari di visibilità. Per questa ragione, è lui stesso ad ordinare un cambio di posizione.

Mentre avviene il passaggio però alcuni uomini di Murphy di imbatto in alcuni abitanti del posto mettendo a serio rischio l’intera missione. Consultato l’ufficiale alla fine decidono di lasciar andare gli sconosciuti ma per il momento scelgono di abbandonare la postazione per non compromettere ulteriormente il piano. Trovata una nuova zona per lo spionaggio, 4 soldati della missione si ritrovano in una circostanza piuttosto rischiosa. Gli sconosciuti incontrati precedentemente hanno informato i talebani della presenza americana; i criminali raggiungono quindi la posizione e inizia un duro scontro a fuoco con gli americani costretti a trovare una via di fuga senza perdere la vita.

Durante il tentativo di trovare riparo viene ferito gravemente Dietz, impossibilitato quindi a proseguire la corsa da solo. Nonostante l’aiuto di Luttrell, i nemici riescono a raggiungerlo e ad ucciderlo. A questo punto è l’ufficiale Murphy a prendere le redini della situazione; decide di mettersi in serio pericolo esponendosi al nemico nel tentativo di trovare un contatto radio e chiedere soccorso. Riesce effettivamente a chiedere il supporto di due aerei grazie alla localizzazione ma viene ferito mortalmente. All’arrivo dei soccorsi uno dei due veicoli viene abbattuto portando alla morte tutto l’equipaggio mentre anche Axelson viene ucciso dai terroristi. Luttrell a questo punto è l’unico sopravvissuto ed inizia vagare nel bosco circostante alla ricerca di un barlume di salvezza. Viene effettivamente tratto in salvo dall’abitante di un villaggio circostante, costringendo tutte le persone del luogo ad ingaggiare uno scontro a fuoco contro i talebani. Dopo aver rischiato la vita ancora una volta, un ingente rifornimento di aiuti dell’esercito americano arriva in soccorso del soldato, mettendo in fuga i talebani e salvando la vita a Luttrell.











