Long Covid, “90% pazienti guarisce in due anni”/ Studio: “salute migliora lentamente”

Il long Covid è ancora difficile da definire, ma il 90% dei pazienti mostra un lento miglioramento. Secondo la definizione fornita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il long Covid è una condizione che denota la “persistenza o l’insorgenza di nuovi sintomi tre mesi dopo l’infezione iniziale da Sars-CoV-2, con tali sintomi che persistono per almeno due mesi senza altre spiegazioni”. Nonostante la definizione piuttosto ampia, uno studio ha mostrato in che modo i sintomi cambiano e guariscono con il passare del tempo.

Un’équipe di ricercatori dell’Università Paris Cité AP-HP ha curato uno studio pubblicato sull’International Journal of Infectious Diseases, dove ha individuato tre principali “traiettorie” nell’evoluzione dei sintomi nei due anni successivi all’infezione. “Questo studio è il primo a descrivere la storia naturale del long Covid“, affermano gli autori, che hanno scoperto come in oltre il 90% dei casi la malattia regredisca progressivamente in un tempo di due anni. Un traguardo importante se si tiene conto che uno studio della Santé publique Francia ha stimato a luglio 2022 che 2 milioni di francesi soffrivano di long Covid, cioè il 30% di chi aveva contratto il Covid. Invocando quindi “una comprensione più profonda dell’impatto di questa patologia” per poter stimare meglio l’incidenza nella popolazione.

Long Covid, lo studio: “lento declino dei sintomi nel 91% dei pazienti”

Per comprendere il decorso del long Covid e la persistenza dei sintomi, i ricercatori si sono basati su un campione di 2.197 pazienti, che sono stati seguiti per il periodo compreso tra dicembre 2020 e luglio 2022. Ciascuno di questi malati presentava almeno un sintomo dei 53 elencati dall’OMS tra sintomi generali, toracici, digestivi, otorinolaringoiatrici, oculari, genitourinari, linfatici… Gli scienziati si sono quindi accorti che il 91% dei pazienti con long Covid sperimentava un lento declino dei sintomi nel corso dei mesi: se in media presentavano 16 sintomi all’inizio dello studio, questo numero era ridotto a 12 due anni dopo.

Nel 4% dei partecipanti i sintomi del long Covid erano numerosi e persistenti – più di 35 iniziali, con un punteggio che rimaneva stabile nel tempo – di cui la metà dei pazienti aveva ricadute quotidiane anche dopo diciotto mesi dall’infezione. Si trattava di pazienti in media più anziani e con maggiori probabilità di avere una storia di malattia autoimmune. Infine, il 5% dei pazienti ha sperimentato un rapido miglioramento dei sintomi – 28 all’inizio della malattia, poi solo uno dopo due anni – di cui il 75% ha avuto meno di una ricaduta a settimana dopo diciotto mesi.











