Longsheng/ La spina dorsale del drago: le risaie a terrazza (Pechino Express)

Tutto pronto per la sesta tappa di Pechino Express 2020, il game show condotto da Costantino della Gherardesca e trasmesso in prima serata su Rai2. Questa settimana le coppie rimaste in gara, le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi), si troveranno ad affrontare un’altra importante sfida. 456 km li attende da Kaili passando per il Basha Miao Village fino alla tappa conclusiva del viaggio a Longsheng. Si tratta di una contea situata nella zona a nord della Regione autonoma meridionale del Guangxi, roccaforte delle minoranze etniche Zhuang, Yao, Dong e Miao. Longsheng è conosciuta in tutto per il mondo per le risaie a terrazza, per intenderci quelle di Longji che in italiano significa “schiena del dragone”. Si tratta di un location davvero imperdibile per tutti gli ambienti della natura, ma anche per gli escursionisti.

Longsheng, sesta tappa di Pechino Express 2020

Longsheng è conosciuta non solo per la risaie a terrazze, ma anche per le bellissime fonti termali situate lungo il fiume Ailing. Si tratta di una tappa da non perdere per la presenza di acque calde e pure considerate un dono di Dio dai locali. Tra le tappe da non perdere anche la riserva naturale di Huaping, ma una menzione particolare meritano anche i villaggi locali considerati un vero e proprio patrimonio dove poter entrare in contatto con il vero cuore del popolo locale. Non solo, in questi villaggi è possibile incontrare minoranze, ma anche conoscere le tradizioni della contea. Per gli appassionati di escursioni è possibile anche visitare i vari villaggi con il supporto di una guida locale. Le risaie a terrazza restano però il loro punto di forza, una delle attrazioni più importanti della contea di Longsheng a Guilin visitabili tutti i mesi dell’anno. Ogni stagione, infatti, regala uno spettacolo completamente differente fatto di luci, colori e riflessi che variano in base al mese. Uno dei momenti migliori per visitarla è quando il sole si riflette sull’acqua dei campi oppure quando il raccolto è pronto. Ecco una tabella mese per mese: da metà aprile a metà giugno i campi sono allagati e il sole si riflette nell’acqua creando bellissimi giochi di luce, da settembre ai primi di ottobre, invece, è possibile ammirare il riso maturo nei campi dorati e i contadini che cominciano a raccoglierlo. Infine da metà ottobre e aprile i campi sono oramai vuoti e secchi e il panorama non è assolutamente paragonabile alle altre stagioni.



