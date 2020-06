Lontano da te 2 ci sarà?/ Nessun seguito per la commedia con Megan Montaner

Pubblicità

LONTANO DA TE 2 CI SARA’?

Lontano da Te 2 ci sarà oppure no? Al momento la risposta è negativa visto che la fiction è andata in onda ormai due anni fa e nessuno ha annunciato un seguito. Gli ascolti in Italia non sono stati esorbitanti, almeno non quelli che tutti si aspettavano per la presenza di Megan Montaner, l’amata Pepa de Il Segreto, e questo potrebbe aver giocato a sfavore di un possibile rinnovo. In questo periodo, soprattutto per via della crisi da Coronavirus, non è mai detta l’ultima parola ma quello che oggi andrà in onda su Canale5 a partire dalle 14.10 è da ritenersi a tutti gli effetti il finale della serie nonché della prima stagione. La lunga cavalcata al fianco di Candela e Massimo si concluderà proprio oggi pomeriggio con la messa in onda dell’ultimo episodio della prima e unica stagione della serie e con l’annunciato incontro, o almeno si spera, dei due protagonisti.

LA TRAMA DEL FINALE DELLA PRIMA STAGIONE DI LONTANO DA TE

Il cerchio si chiuderà per i due proprio dove si è aperto, in quel di Praga? Le anticipazioni dell’ultimo episodio di Lontano da Te non da spazio a dubbi e conferma che l’intenzione di Candela e Massimo, dopo tante peripezie, sarà proprio quella di incontrarsi. Al contrario di quanto è successo negli ultimi episodi i due non partiranno all’arrembaggio senza mettersi d’accordo prima ma si daranno appuntamento proprio lì dove la magia è iniziata per vedersi finalmente faccia a faccia realmente e scoprire come andrà a finire la loro situazione. I fan sono pronti a incrociare le dita sperando che non ci siano gli ostacoli che fino a questo momento li hanno tenuti lontani, ma sarà davvero così che andrà a finire? Lo scopriremo tra qualche ora.



