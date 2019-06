LONTANO DA TE / Anticipazioni 16 giugno 2019: una amara scoperta per Massimo

LONTANO DA TE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 16 giugno 2019, Canale 5 trasmetterà un nuovo episodio della fiction Lontano da te, in prima assoluta. Sarà il secondo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: una ballerina di Siviglia e un imprenditore di Roma si ritrovano a Praga nelle stesse ore, per motivi diversi. Massimo (Alessandro Tiberi) non riesce a convincere degli investitori a sostenere l’azienda ereditata dal padre, mentre Candela (Megan Montaner) scopre che verrà pagata solo tre mesi dopo per un seminario in ambasciata. Raggiunto l’aeroporto, si scontrano a causa della distrazione. Il cellulare di Massimo però si rompe nello scontro e si accorge solo più tardi di aver perso il portafoglio, credendo tuttavia che Candela lo abbia rubato. Dimostrata la sua innocenza, non riesce comunque ad ottenere delel scuse da parte dell’imprenditore. Lo obbliga alla fine a darle un passaggio fino a Praga con l’auto a noleggio, ma la differenza di carattere si fa ancora sentire. Tanto che Candela decide di scendere dal mezzo ed accetta il passaggio di due sconosciute. Si ritrovano comunque in città, ancora una volta per caso: hanno scelto lo stesso ristorante. Sono costretti inoltre a condividere il tavolo e dopo aver cercato di ignorarsi a vicenda, scoprono che sono stati in quello stesso posto dieci anni prima, nello stesso giorno. Massimo si trovava con la fidanzata, mentre Candela con Chino (Carlos Librado), l’uomo con cui quella sera ha concepito il figlio Pepe e che ora sta in carcere.

In Lontano da te il giorno dopo, entrambi hanno la sensazione in aeroporto di rivedere l’altro, ma concludono che si tratta solo di una visione. Ritornati alle proprie vite, scoprono che la situazione è diversa. Candela infatti compare sotto forma eterea nell’ufficio di Massimo, che inizialmente crede di essere vittima dello stress. La stessa cosa succede a Candela in Siviglia: Massimo appare all’improvviso nei camerini della sua scuola di ballo. Nonostante lo shock, riesce a sfuggire a Ramon ed alle sue richieste di soldi. Mentre Candela si ritrova poi in carcere per parlare con Chino, Massimo decide di informare il padre del fallimento dell’ultimo affare. Visto che il genitore rischia di perdere la barca, decide di fare di tutto per evitare un esito negativo. Candela invece cerca di convincere invano Ramon a darle del tempo, ma riceve una notifica di sfratto. Entrambi non fanno altro che comparire ancora nella vita dell’altro e Massimo scopre inoltre che Candela è presente in una delle foto ricordo della sua vecchia vacanza a Praga. Decide quindi di sottoporsi a degli esami per appurare di non aver alcun problema fisico, mentre la ballerina chiede l’intervento del prete per un esorcismo, che si trasforma poi in avances sconvenienti da parte del religioso. La situazione si complica quando Candela regala il cellulare rotto di Massimo al fidanzato, che dopo averlo fatto aggiustare da un altro detenuto trova le foto dell’imprenditore. Anche la fidanzata di Massimo inizia a credere che ci sia un’altra dopo aver trovato la collana di Candela. Dopo aver dissolto i dubbi dei rispettivi compagni, i due riescono anche a risolvere alcuni piccoli problemi grazie all’intervento della versione fantasma dell’altro.

ANTICIPAZIONI LONTANO DA TE DEL 16 GIUGNO 2019

EPISODIO 2 – Massimo riceve un altro brutto colpo. Scopre infatti che la madre Bice ha scelto di tornare a Roma con il suo nuovo amante, Enzo, molto più giovane di lei. Decide quindi di ostacolare la loro relazione in ogni modo, mentre la sua fidanzata continua a nutrire dei forti sospetti sulle sue stranezze. Intantoa Siviglia, la madre di Candela, Rosario, scopre di avere una forte attrazione per Annibale. In apparenza si tratta di un uomo interessante, ma la visione di Massimo le impone di rimanere in guardia. Alla fine scopre che si tratta in realtà di un truffatore.



