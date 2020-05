Lontano da Te/ Anticipazioni 16 maggio: Candela e Ciro in crisi?

Pubblicità

LONTANO DA TE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 MAGGIO

Candela e Massimo tornano oggi al centro del nuovo episodio di Lontano da Te. La serie spagnola continua ad andare avanti con un singolo episodio a settimana e questo significa che ancora per quattro settimane, salvo cambiamenti, sarà un lieto passatempo al sabato pomeriggio. L’appuntamento anche oggi è fissato per le 14.00 con la quarta puntata che arriva dopo il calo della tensione tra i due protagonisti. In un primo momento Candela e Massimo non sopportavano l’uno la presenza dell’altro, ma poi hanno pensato bene di mettere da parte la tensione per regalarsi un aiuto che è arrivato subito con la questione amorosa delle loro rispettive madri, il divertente teatrino scaturito da tutto questo non ha fatto altro che regalare a Massimo e Candela un’altra visione della loro amicizia un po’ particolare, con tutto quello che questo significherà.

IN LONTANO DA TE, MASSIMO E CANDELA SI RISCOPRONO INNAMORATI?

Cosa succederà nella nuova puntata di Lontano da Te? I due si troveranno a fare i conti con questa loro amicizia e non solo visto che tutto quello che sta succedendo li spingerà a guardare con occhi diversi quello che provano per i loro rispetti compagni. In particolare, Candela è pronta a pensare a Ciro con gli occhi diversi e sembra sempre più convinta che forse non sia lui l’uomo giusto per lei con tutto quello che è successo. La sua decisione la porterà lontana dal padre di suo figlio e sempre più vicina a Massimo e quest’ultimo cosa farà con la sua storica fidanzata?



