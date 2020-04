Lontano da Te/ Anticipazioni 25 aprile: Megan Montaner torna su Canale5 (Replica)

Pubblicità

LONTANO DA TE, ANTICIPAZIONI 25 APRILE

Lontano da Te è la commedia romantica già andata in onda su Canale5 la scorsa estate e che da oggi, 25 aprile, ci terrà compagnia al sabato pomeriggio almeno fino a quando non si capirà quali sono le intenzioni di Mediaset con il nuovo palinsesto estivo a partire da giugno. La protagonista della serie è Megan Montaner chiamata ad appendere al chiodo lo scialle di Pepa de Il Segreto, per vestire i panni sensuali della ballerina Candela, e dall’altra parte c’è il bell’Alessandro Tiberi, Massimo, un imprenditore alla guida dell’azienda di famiglia tra opposizioni e imposizioni e bloccato in un rapporto con l’eterna fidanzata, Francesca, interpretata da Valeria Bilello. Il loro rapporto è fermo al palo così come gli affari e questo non lo rende felice e spensierato come vorrebbe almeno fino a che un incontro fortuito non avrà la meglio cambiando sia la sua vita che quella di Candela.

L’AMORE ROMANTICO DI MASSIMO E CANDELA IN LONTANO DA TE

I due saranno i protagonisti della romantica commedia Lontano da Te che la scorsa estate non è riuscita a portare a casa il giusto successo e che da oggi pomeriggio prenderà il posto di Come un Delfino con un singolo episodio a settimana per ripercorrere la prima stagione. L’appuntamento di oggi permetterà al pubblico di conoscere la vita di Candela, sempre pronta ad arrangiarsi per pagare l’affitto, tenere a bada il suo ex e padre di suo figlio, e sopportare la vecchia madre brontolona in casa con lei. Dall’altro c’è Massimo, uomo d’affari sempre pronto a correre da una parte all’altra per compiere il suo dovere ma mai quello che davvero vuole, il loro romantico incontro lo legherà per sempre, ma in che modo? La magia dell’amore rivelerà i dettagli di questa storia.



