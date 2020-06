Lontano da te/ Anticipazioni 6 giugno: Candela fuori dal carcere, Massimo…

Pubblicità

LONTANO DA TE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 6 GIUGNO

Siamo ormai ad un passo dal finale di Lontano da te. Oggi andrà in onda la settimana puntata e, quindi, ancora per tutto il mese di giugno, o quasi, avremo a che fare con Candela, Massimo e il loro amore. Megan Montaner e Alessandro Tiberi torneranno nel pomeriggio di Canale5 con la commedia romantica che sta tenendo compagnia agli italiani in questo strano periodo di lockdown e ritorno alla vita con ascolti piacevoli spinta dal blocco soap a cui il pubblico è molto affezionato. I due protagonisti hanno deciso di regalare una chance al loro rapporto lasciando il proprio Paese alla volta di quello dell’altro ma senza successo, i due non sono riusciti a vedersi e sono quindi tornati alla loro vita seppur con qualche consapevolezza in più. Cosa succederà adesso? Ancora una volta gli eventi sono destinati a travolgerli e se Candela è finita in carcere, Massimo ha fatto un’amara scoperta sulle bugie del padre.

CANDELA LASCIA IL CARCERE MA…

Lontano da te torna in onda ancora oggi con la speranza di Candela e Massimo di rivedersi ancora e questa volta con un appuntamento vero e proprio preso a Praga, la città dove la magia è iniziata e dove sono scoccate le prime scintille. Sicuramente gli ostacoli non mancheranno perché se da una parte Candela avrà a che fare con una truffa che la porterà dietro le sbarre, dall’altra Massimo ha ancora problemi con gli affari legali della sua azienda e con quello che suo padre gli ha nascosto su debiti e inciuci forse gli stessi per i quali voleva scappare nei giorni scorsi. Cosa faranno i due e come si comporteranno con le loro vite in attesa di rivedersi?



