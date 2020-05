Lontano da Te/ Anticipazioni 9 maggio: arriva la suocera! Candela e Massimo in crisi

Pubblicità

LONTANO DA TE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 9 MAGGIO

Continua a rilento la messa in onda delle repliche di Lontano da Te che torna in onda oggi, 9 maggio, con un altro episodio, il terzo. Ancora una volta Megan Montaner e Alessandro Tiberi sono pronti a calarsi nei panni di Candela e Massimo, la bella ballerina spagnola sull’orlo del fallimento e con una vita caotica e di cui deve prendere ancora le redini, e il bell’imprenditore che ha tutto quello che gli serve ma sembra davvero poco felice. Tra l’azienda di famiglia sulle spalle e una vita sentimentale stabile, forse troppo, sembra proprio che Candela e Massimo siano destinati a veder cambiare il loro destino, ma in che modo? Mentre le visioni continuano e si moltiplicano, i due protagonisti dovranno continuare a gestire le loro famiglie fino a che un ritorno non metterà in crisi Massimo e, quindi, la sua nuova amica e consigliera, Candela.

LA MADRE DI MASSIMO TORNA IN CITTA’ CON UNA SORPRESA…

Cosa succederà nella nuova puntata di Lontano da Te? L’appuntamento con la fiction è fissato per le 14.00 di oggi, 9 maggio, proprio su Canale5 e sarà allora che la madre di Massimo, Bice, tornerà a Roma in compagnia di un giovane amante, Enzo (Fabio La Fata) e questo spingerà l’imprenditore a remare contro questa strana relazione in tutti i modi con tutto quello che questo significherà per la sua vita. Anche con l’eterna fidanzata le cose non vanno meglio soprattutto quando viene a galla il conflittuale rapporto tra lei e la suocera, chi salverà Massimo a quel punto? Rosario intanto si innamora di Annibale un uomo tutto d’un pezzo che, però, si rivela essere un truffatore. Candela e Massimo dovranno di nuovo correre in soccorso l’uno dell’altro…



