Lontano da Te/ Anticipazioni puntata 16 maggio: Candela e Massimo in volo ma..

LONTANO DA TE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 MAGGIO

Le visioni non bastano più. Dopo un primo momento in cui Candela e Massimo hanno provato a resistere, a questo dono o condanna, i fan di Lontano da Te ora sono pronti per la prossima fase del loro rapporto. Nell’episodio in onda la prossima settimana, il 16 maggio, i due sono pronti ad andare oltre e non solo non volendo più liberarsi l’uno dell’altro ma, addirittura sentendo il bisogno di volersi vedere dal vivo rinunciando così a quello che è stato questo loro rapporto virtuale. In questi ultimi momento le cose per loro non si sono messe molto bene e l’arrivo della mamma di Massimo non ha fatto altro che peggiorare le cose e non solo con il figlio ma anche con Candela quando lei arriverà in Italia alla ricerca dell’imprenditore. Cosa succederà adesso nella prossima puntata in onda al sabato pomeriggio?

L’INCONTRO TRA CARMELA E MASSIMO CI SARA’?

Nella terza puntata di Lontano da te, sia Massimo che Candela sono esasperati dalle visioni l’una dell’altro ed per questo che decidono di incontrarsi per vedere se si potrà mettere fine a tutto quello che è successo ma i problemi non mancano. Massimo decide di andare a Siviglia, per raggiungere la vera Candela e incontrarla proprio nella sua città mentre quest’ultima, però, decide di andare ad incontrare Massimo, volando a Roma. I due, quindi, ancora una volta si ritroveranno lontani ma saranno le loro visioni ad aiutarli. Tutto rimandato quindi alla prossima settimana a con la consapevolezza che in questa programmazione il loro traguardo è ancora lontano.



