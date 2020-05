Lontano da te/ Anticipazioni puntata 23 maggio: Candela e Massimo in partenza ma…

Pubblicità

LONTANO DA TE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 MAGGIO (REPLICA)

Altro colpo di scena per i fan di Lontano da Te che oggi si ritroveranno a guardare un’altra puntata della dolce commedia che vede come protagonisti Megan Montaner e Alessandro Timperi. Gli ascolti al suo primo passaggio in prime time non sono stati lusinghieri ma nel pomeriggio le repliche hanno portato a casa quello che dovevano. La cavalcata di repliche continua e farà lo stesso anche il mese prossimo visto che, al momento, Canale5 ha confermato la messa in onda al sabato anche per le prossime settimane e fino ad esaurimento della prima e unica stagione. Anche oggi, intorno alle 14.10, l’appuntamento è con una nuova puntata di Lontano da te in cui andrà in scena un vero e proprio momento topico, il tentativo da parte di Candela e Massimo di vedersi e questa volta in carne ed ossa. Ci riusciranno davvero o sarà solo l’ennesima perdita di tempo?

Pubblicità

MASSIMO E CANDELA PRONTI A VEDERSI NELLA NUOVA PUNTATA DI LONTANO DA TE?

I due protagonisti di Lontano da Te fino a questo momento si sono incontrati una volta a Praga e da allora sono rimasti in collegamento prima odiandosi, poi affezionandosi alla visione e, infine, addirittura pronti ad andare in oltre tra cene e visioni hot. Per loro è arrivato il momento di tornare a vedersi in carne ed ossa peccato che però tutti e due abbiano la stessa intenzione e mentre Candela prende l’aereo per volare in Italia, Massimo lo prende per volare a Siviglia e incontrare la bella ballerina. Riusciranno i due a trovare un punto di incontro oppure no? Le anticipazioni non lasciano presagire niente di buono e così Candela finirà in pasto ai genitori di Massimo mentre quest’ultimo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA