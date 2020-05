Lontano da Te/ Anticipazioni puntata 23 maggio: Massimo e Candela a letto insieme?

Pubblicità

LONTANO DA TE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 23 MAGGIO

Continua con successo l’avventura nel primo pomeriggio di Canale5 per Lontano da te. La commedia romantica con Megan Montaner continua a tenere compagnia al pubblico che segue il pomeriggio soap della rete e farà lo stesso anche la prossima settimana, il 23 maggio, con il quinto episodio. Chi sta seguendo la programmazione sa bene che le puntate sono state dimezzate e quindi la serie potrebbe tenerci compagnia per questo mese e anche qualche settimana del prossimo regalando poi finalmente a tutti il lieto fine che tutti sanno che arriverà, ma fino a dove si spingeranno adesso Massimo e Candela e cosa vedremo nei nuovi episodi della serie? Le cose stanno per mettersi bene per chi fa il tifo per loro perché dopo gli scossoni iniziali, i due sembrano intenzionati a vedersi arrivando anche a rifiutare i loro relativi compagni.

Pubblicità

CANDELA E MASSIMO A LETTO INSIEME NELLA PROSSIMA PUNTATA DI LONTANO DA TE?

In particolare, nei nuovi episodi di Lontano da te, sembra proprio che i due siano pronti ad andare in onda non prima di aver cercato di vedersi. Sarà la mamma di Candela a rivelare a Massimo che sua figlia ha una relazione amorosa con la sua visione e questo farà saltare sulla sedia i due protagonisti. A complicare le cose sarà la voglia di vivere questa strana relazione a distanza e mentre lei andrà a cena con lui finendo quasi ubriaca per essere “raccolta” dal suo vero compagno, Massimo si spingerà oltre provando ad andare a letto con lei ma finendo poi per essere interrotto proprio dalla sua fidanzata. Cosa succederà a quel punto?



© RIPRODUZIONE RISERVATA