Lontano da Te/ Anticipazioni puntata 30 maggio: Candela e Massimo tornano indietro…

LONTANO DA TE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 30 MAGGIO

Ed eccoci qui per un altro sabato in compagnia di Lontano da Te la fiction italiana che strizza l’occhio alla Spagna grazie alla presenza di Megan Montaner, l’attrice famosa per il suo ruolo di Pepa ne Il Segreto. In questo caso l’ex levatrice veste i panni di una focosa ballerina spagnola che ha un’attività sull’orlo del fallimento nella bella Siviglia e che, per caso, ha incontrato Massimo, un imprenditore italiano che vive immerso nella noia e nella routine ormai da anni. Il loro incontro ha qualcosa di magico visto che dopo la serata passata insieme i due riescono a vedere la “proiezione” dell’altro e se in un primo momento vivono la cosa con paura, in un secondo si lasciano andare, anche troppo visto che Massimo è quasi andato a letto con la visione di Carmela. I due finalmente hanno deciso che fosse arrivato il momento di vedersi ma le cose non sono andate come previsto visto che l’imprenditore si è trovato in Spagna e la ballerina in Italia.

MASSIMO E CANDELA SI RITROVANO IN LONTANO DA TE?

Unica cosa positiva di questo doppio viaggio è che entrambi hanno avuto modo di conoscere i rispettivi “suoceri”, cosa succederà nella nuova puntata di Lontano da Te in onda oggi? I due sono destinati a tornare alle loro vite dopo il primo flop ma come faranno adesso che hanno scoperto di provare qualcosa di più per le loro visioni? L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio, intorno alle 14.00, per scoprire come sarà il loro ritorno a casa e l’apprendere che i due hanno avuto la stessa idea e che hanno voglia di vedersi, per loro è arrivato il momento di chiudere con il passato e lanciarsi in questa nuova avventura.



