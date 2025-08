Lontano lontano è un film sui pensionati che cercano paradisi all'estero, dove la vita e più semplice e soprattutto meno cara. Di Gianni di Gregorio

Martedì 5 agosto, alle 23:30, durante il secondo serale di Rai 1, andrà in onda il film italiano Faraway so Close. È una produzione 2019 di Bibi Film e Rai Cinema. Diretto da Gianni Di Gregorio, anche regista del film, si è occupato della sceneggiatura e dello script, mentre il regista stesso Di Gregorio è uno dei protagonisti.

Nel cast ci sono nomi di rilievo del panorama cinematografico italiano: Ennio Fantastichini, in una delle sue ultime interpretazioni, Daphne Scoccia, Giorgio Colangeli, oltre a Di Gregorio stesso. Infine, la fotografia è curata da Gogò Bianchi, mentre le musiche sono di Stefano Ratchev e Mattia Carratello e il montaggio è di Marco Spoletini, storico collaboratore di Matteo Garrone alla regia.

La trama del film Lontano lontano: tre pensionati sognano di andare a vivere in un paese meno costoso, dove la vita costa meno

Gaetano (Tonino), un pensionato italiano, Pasquale (Tito), un pensionato napoletano, e Ludovico (Vico), anche lui un pensionato romano, restano a chiacchierare durante una passeggiata lungo il Tevere.

Lontano lontano racconta la storia di Giorgetto, un ex salariato che si ritrova alle prese con una quotidianità resa difficile dalle precarie condizioni economiche e da una solitudine inesorabile. La sua pensione non gli permette di vivere serenamente, e la sensazione di essere ai margini della società lo spinge a trovare una via di fuga, un cambiamento di vita.

E il professore, un altro amico, anch’egli vecchio, che sta combattendo le stesse difficoltà pratiche e interiori, viene a far parte della sua frustrazione.

I due iniziano a fantasticare su una fine tanto folle che potrebbe funzionare: fare le valigie e trasferirsi in un paese straniero dove il costo della vita è più basso e potrebbero vivere con maggiore dignità e tranquillità. Con questo stato d’animo iniziano a raccogliere informazioni, a incontrare altre persone che avevano fatto scelte simili e a costruire i propri progetti nello specifico.

Lungo la strada incontrano Attilio, che è un uomo solitario che coltivava un sogno simile che non avrebbe mai potuto realizzare. L’incontro con loro lo risveglia, spingendolo a unirsi a loro nel tentativo di finalmente cambiare la propria vita.

Così, i tre uomini iniziano a lavorare insieme, consultano documenti, setacciano il web, condividono sogni e paure. Ciò che è iniziato come un desiderio a malapena definibile si è trasformato nel fondamento di un’amicizia intima e di una onesta esplorazione nella possibilità di reinventarsi, anche a una certa età.