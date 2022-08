Lontano Lontano/ Su Rai 3 il film con Ennio Fantastichini

Lontano Lontano, film di Rai 3 diretto da Gianni Di Gregorio

Il film Lontano Lontano andrà in onda oggi, domenica 28 agosto, alle ore 16.30, su Rai 3. Commedia italiana del 2019, diretta da Gianni Di Gregorio che è contemporaneamente sceneggiatore e attore protagonista, prodotto da Bibi Film e Rai Cinema. Lontano lontano vede Ennio Fantastichini, nella sua ultima interpretazione, vestire i panni di uno dei protagonisti, Attilio, insieme a Giorgio Colangeli (Giorgetto) e Gianni Di Gregorio (Il Professore).

Nel cast anche Roberto Herlitzka, Daphne Scoccia, Salih Saadin Khalid, Francesca Ventura, Silvia Gallerano. Il film è stato girato interamente a Roma a partire dal luglio del 2018; è stato proiettato in anteprima il 27 novembre 2019 in occasione della 37ª edizione del Torino Film Festival e distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 20 febbraio 2020.

L’attore Ennio Fantastichini non riuscì a vedere la prima del film, poiché deceduto il 1º dicembre 2018, appena al termine delle riprese. Lontano lontano si è aggiudicato il premio David di Donatello 2021 per la migliore sceneggiatura non originale di Gianni Di Gregorio e Marco Pettenello. La rivista cinematografica Ciak, che dal 1986 ha istituito il premio Ciak d’oro dedicato al cinema italiano, nel 2020 ha assegnato tale riconoscimento al film.

Lontano Lontano, la trama del film

Protagonisti della vicenda di Lontano Lontano ambientata a Roma sono gli amici Giorgetto e Il Professore, entrambi pensionati, e Attilio che si mantiene restaurando mobili. I primi due si convincono, discutendone insieme, che potrebbe essere più conveniente trasferirsi in un posto in cui la vita abbia un costo inferiore e riuscirebbero così a far bastare la loro pensione per andare avanti.

All’idea di vivere in un luogo lontano e tranquillo è interessato anche Attilio. I tre consultano un conoscente di Attilio e decidono di poter sperimentare la nuova vita nelle Azzorre. Quindi, iniziano a frequentare un corso di portoghese e a mettere insieme una cassa comune per la nuova esperienza. Ma qualcosa cambierà improvvisamente i loro piani.

Fa da sfondo alle vicende il contesto sociale di Trastevere, i suoi luoghi di incontro e di discussione in cui oziano i pensionati protagonisti. Il film riflette sul valore dell’amicizia, un sentimento che può aiutare a superare la solitudine e la malinconia.

