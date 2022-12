Look Capodanno 2023/ Via libera a paillettes e velluto, occhio al dettaglio rosso

Avete già trovato il look perfetto per Capodanno? Non è sempre necessario spendere una fortuna per essere indimenticabili durante l’ultima (o la prima?) notte dell’anno, ma alcuni look non passano mai di moda e sono perfetti per accogliere il 2023 in grande stile. Iniziamo dall’abito! Se passerete la notte di Capodanno in discoteca, in un locale oppure in un ristorante potete optare per un irrinunciabile abito di paillettes oppure per uno completamente in velluto, magari nero o in una tonalità di rosso. La lunghezza dovrà essere valutata in base alla tipologia di locale e agli invitati – sarete con la famiglia o con gli amici? – ma in ogni caso trattandosi di una notte speciale sarà possibile osare un po’ di più.

Se avete in programma di trascorrere un Capodanno in casa, che sia la vostra oppure quella dei vostri amici, non trascurate il look per Capodanno 2023: potete comunque scegliere un abbigliamento raffinato e formale ma potete anche concedervi un po’ più di comodità nella scelta dell’abito. Per esempio potete abbandonare tubini e camice troppo stretti e scegliere invece capi di abbigliamento un po’ più ampi ma comunque d’effetto, unendo la praticità all’atmosfera festosa che si respirerà in casa. Se volete osare, potete anche presentarvi con una bella tuta in velluto, il connubio perfetto tra la comodità della tuta e il tessuto raffinato che la distingue dalla classica “divisa” casalinga! Qualsiasi sarà la vostra, scelta, attenzione a non dimenticare il dettaglio rosso di buon augurio!

Capodanno 2023, il look perfetto: tendenze per make-up e dettagli rossi più gettonati

Dopo aver scelto l’abito perfetto per la serata di Capodanno, è il momento di pensare ai dettagli del look. Il più importante è il dettaglio rosso: può trattarsi dell’intimo, ma anche di una borsa, di un accessorio per i capelli, una pochette che sbuca dalla tasca della giacca, una cravatta o un papillon, o ancora di un gioiello o un paio di scarpe. Oppure può essere dato dallo smalto o dal rossetto, e qui veniamo a un altro aspetto importante, soprattutto per le donne: il make-up. Per Capodanno 2023, la tendenze di make-up per completare il vostro look sono tantissime. Si può cominciare con il classico smokey eyes, che è sempre di moda e si può replicare con infinite combinazioni di colori. Per Capodanno, via libera a texture metallizzate o addirittura glitterate! I glitter possono diventare protagonisti assoluti, specie nel trucco occhi ma anche sulle unghie.

Via libera anche al rossetto rosso nella vostra tonalità preferita, anche quella più audace che non indossereste ogni giorno. E potete osare con un bel mascara che renderà magnetici i vostri occhi, completando il vostro look di Capodanno.











