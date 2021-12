Look di tendenza per Capodanno 2022/ Come vestirsi? Abiti argento e décolleté

Look di tendenza per Capodanno 2022: il vestito è d’argento!

Quale è il look perfetto e di tendenza che proprio non può mancare in vista del Capodanno 2022? Nell’ultima sera dell’anno ed in vista dell’esordio del nuovo non si può certamente passare inosservati ed a tal proposito non ci resta che scoprire quali sono gli ultimi trend in merito agli outfit per l’occasione. Come suggerisce Harper’s Bazaar, l’abito argentato sarà il vero “must have” di questo Capodanno in arrivo. Non sarà importante la scelta della lunghezza, dagli abiti lunghi e super eleganti ai mini vestiti estremamente sensuali. Ciò che conta è che i capi indossati possano brillare d’argento e rendervi delle vere e proprie stelle per illuminare l’inizio del nuovo anno.

La parola d’ordine in merito ai look per Capodanno 2022, quest’anno sarà: osare. A seguire vi proponiamo una carrellata di look di tendenza, rigorosamente argento, per non passare inosservate neppure con l’esordio di questo 2022. L’abito Cai si presenta a maniche lunghe, costellato di paillettes argentate e con un profondo scollo morbido, il tutto arricchito da una chiusura a gancetto. Un abito chic da abbinare a una borsetta a tracolla. Se invece preferite vestire in abito corto, il vestito color argento formato Saint Laurent farà al caso vostro. Si tratta di un mini vestito paillettato, a maniche lunghe e con arricciatura sui fianchi, da abbinare ad un maxi cappotto nero per trasformarvi prontamente in regine di eleganza.

Quali décolleté scegliere? Le più belle

Il look per Capodanno 2022 non potrà essere completo senza le giuste calzature. In questo caso, spazio alle décolleté, da sfoderare in occasione del grande vento ma che potrete poi indossare per tutto il nuovo anno. Questa volta i consigli arrivano direttamente da Vogue, che ha selezionato in vista del Capodanno le più belle calzature per tutti i gusti, in base all’outfit scelto.

Le décolleté potrebbero rappresentare proprio l’accessorio che potrebbe dare una svolta decisiva all’intero look della festa. Ancora una volta si rinnova la parola d’ordine vista prima, ovvero: osare! Dalle borchie che ricoprono le punte ad un sensuale cut-out, quale scegliere? Tra questi ultimi modelli segnaliamo le décolleté formate Aquazzurra, anche se in questo caso il costo è molto vicino ai mille euro. Se però non volete badare a spese, tra le décolleté color rosso segnaliamo il modello 3JUIN (da 299 euro) oppure Salvatore Ferragamo (595 euro). Tom Ford e The Attico puntano invece sui modelli fluo per assicurarsi il centro della festa, mentre Saint Laurent e Valentino Garavani propongono le décolleté con punta rinforzata.

