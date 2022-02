Look e vestiti Sanremo 2022, pagelle della finale/ Classifica top e flop: gli abiti

Siamo finalmente giunti alla finale di Sanremo 2022, che ha visto trionfare Blanco e Mahmood con la loro “Brividi”. La serata si è svolta con tanti look luccicanti, dal padrone di casa Amadeus – sempre in Gai Mattiolo – ad Ana Mena che ha incantato e fatto ballare l’Ariston in un lungo e luccicante abito Giorgio Armani rosso. Tanti promossi e ancora un altro 10 per Gianni Morandi, anche lui in Giorgio Armani, ma non sono mancati i bocciati e le gravi insufficienze, come quella data Giovanni Truppi ancora una volta in canottiera. La madrina della serata Sabrina Ferilli, in due abiti firmati Alessandro dell’Acqua, non è riuscita a darci quell’effetto “wow” che aspettavamo.

Ecco le nostre pagelle, dei look top e flop, della serata finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022.

PAGELLE VESTITI E LOOK SANREMO 2022: LE SCELTE MIGLIORI

Per una serata importante serve un abito importante. Amadeus ha fatto il suo ingresso in uno smoking blu scuro con giacca tempestata da cristalli firmato Gai Mattiolo. Ottimo anche il cambio look in total black (con tanto di immancabili cristalli, ormai suo marchio di fabbrica). Dall’inizio del festival, questo è lo smoking indossato da Amadeus che ci piace di più. Vogliamo premiarlo. Voto 6+.

Un emozionato Matteo Romano ha aperto la gara con la sua “Virale”. Per lui stasera un total look nero Emporio Armani abbinato a dei boots di pelle. Semplice ma elegante. Voto 7+.

Sabrina Ferilli, ultima co-conduttrice di Sanremo, ha sceso la scalinata dell’Ariston in primo abito in chiffon color nude firmato Alessandro Dell’Acqua. Una scelta semplice, forse non proprio appropriata ad una serata importante come la finale, ma che le dona molto. Meno di impatto invece il secondo abito, sempre in chiffon nero, scollo incrociato e maniche lunghe. Voto 6+.

“Perfetta così” è la canzone di Aka7even e ammettiamo che stasera questo titolo ben si accosta al look che l’artista ha indossato per la finale. Per lui un completo nero composto da giacca e pantalone abbinati ad una maglia metal vedo-non-vedo ricoperta da cristalli. Tutto firmato Stella McCartney. Originale, giovane ma soprattutto scintillante. Voto 8.

A sorpresa Dargen d’Amico ha calcato il palco dell’Ariston con un look decisamente molto simile a quello di Aka7even, contraddistinto però dal pantalone in lurex nero e dagli immancabili occhiali da sole. Voto 7+.

Cristalli anche per Massimo Ranieri, in Versace, che ha dato un tocco di luce al risvolto della giacca grazie ad una striscia di applicazioni Swarovski. Anche per lui voto 8.

Noemi e l’armocromia sono due rette parallele che non si incontreranno mai. O almeno non al festival di Sanremo. Anche questa sera la cantante ha indossato un vestito – bellissimo senza dubbio – che non mette in risalto né la sua carnagione e né il suo colore di capelli. Si tratta di un Alberta Ferretti ricoperto da cristalli e applicazioni a specchio in argento. Voto 7-.

Il festival di Sanremo di Elisa, tornata all’Ariston 21 anni dopo il successo di “Luce”, si è aperto e concluso in un abito bianco firmato Maison Valentino. Questa sera la cantante ha indossato una versione eterea in chiffon, scollo a V a mantello vaporoso. Voto 7+.

Michele Bravi ha deciso di chiudere il festival di Sanremo dando il meglio di sé. Per lui una maglia color nude ricoperta da applicazioni floreali in oro e paillettes, pantalone nero e mantello. Tutto Roberto Cavalli. Voto 7+.

La Rappresentante di lista ha portato sul palco dell’Ariston una versione pop di Maria Antonietta firmata Moschino. Per il duo un look dai toni del rosa: frac dalla fantasia barocca per lui e abito con crinolina con tanto di coroncina per lei. Divertentissimi. Voto 8.

Mahmood e Blanco, i favoriti della 72esima edizione del festival, si sono esibiti in una blusa bianca in organza trasparente decorata con un arabesco di cristalli e paillettes (Maison Valentino) per Blanco e con un completo composto da camicia bianca e cravatta nera sopra a una longuette nera (Burberry) per Mahmood). Voto 8.

Completo blu scuro Diesel e applicazioni geometriche realizzate con Swarovski per Sangiovanni. Voto 7.

Gianni Morandi conclude il festival con un altro voto altissimo. 10. Per lui un elegante smoking in cui risalta la giacca blu scuro ricoperta da Swarovski firmata Giorgio Armani.

Donatella Rettore porta gli anni ’80 sul palco dell’Ariston. Merito del look composto da un mini dress in latex nero con spalline e zeppe dorate vertiginose. Lungo vestitino bianco e chiodo di pelle nera invece per Ditonellapiaga in Philosophy. Voto 6+.

Achille Lauro, puntata dopo puntata, è riuscito ad arrivare alla finale completamente vestito. Stasera, infatti, ha sfoggiato sul palco dell’Ariston uno smoking rosa con tanto di gilet abbinato e camicia bianca, tutto firmato Gucci. Assenti ancora una volta le scarpe. Voto 8+.

Ana Mena si è esibita in un lungo vestito rosso, ricco di cristalli, e scollo all’americana e schiena scoperta di Giorgio Armani e scarpe Le Silla. Ci piace. Voto 8+.

Giacca kimono nera lucida e pantalone abbinato (tutto Dior) per Tananai. Voto 7.

Piume, nero e mood rockettaro per Le Vibrazioni. Voto 6.

PAGELLE VESTITI E LOOK SANREMO 2022: LE SCELTE PEGGIORI

Giusy Ferreri ha fatto il suo ingresso in un (ennesimo) abito nero Philipp Plein con spacco e trasparenze sui fianchi. Voto 4+.

Siamo lieti di aver visto, finalmente, Rkomi vestito. Ma il look total black di pelle non ci ha convinto abbastanza. Voto 4.

Di male in peggio per Fabrizio Moro, in Philipp Plein, che ha rubato dall’armadio di Amadeus la giacca di paillettes. Voto 3.

È difficile trovare le parole per descrivere il look di Irama in questa finale di Sanremo. In breve un completo nero ricoperto da catene Givenchy. Voto 4.

Emma, anche stasera in Gucci, ha sfoggiato un abito body con gonna vedo-non-vedo in pizzo, tulle e spacco inguinale. Bello, ma forse troppo carico. Non aiutano di certo le maniche a sbuffo che arrivano alle mani in una sorta di effetto guanto, totalmente ricoperte di pizzo. A competare il look: calze in pizzo e scarpe platform. Voto 5+.

Altro look in stile pigiama per Yuman. Voto 3.

Hu non abbandona neanche questa volta il total black. La cantante ha indossato un completo giacca e pantalone arricchito da una lunga collana bianca. Highsnob, invece, ha osato con un look arancione e nero composto da lupetto nero, gli immancabili guanti neri in pelle e collana dorata. Tutto Zegna. Voto 4.

Giovanni Truppi ancora una volta in canottiera. E ancora una volta: voto 2.



