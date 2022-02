Look e vestiti Sanremo 2022 pagelle serata cover/ Classifica top e flop, il meglio…

Siamo arrivati al momento tanto atteso del festival di Sanremo 2022: la serata cover. La prima ad esibirsi è stata Noemi, ancora una volta in Alberta Ferretti, seguita da Giovanni Truppi (di nuovo in canottiera) che ha duettato con Vinicio Capossela. Ad accendere il palco, conquistando anche la standing ovation del pubblico, sono stati però Gianni Morandi, che ha duettato con Jovanotti, ed Elisa che ha cantato la sua versione di “What a feeling”, celebre colonna sonora di Dirty Dancing.

La serata è andata avanti con lo sketch della co-conduttrice Maria Chiara Giannetta che, insieme a Maurizio Lastrico, ha ripercorso la storia del festival di Sanremo e della musica italiana. Anche stasera i 25 artisti in gara sono rimasti coerenti con lo stile che gli ha contraddistinti dalla prima serata. Il rosa lascia il posto a tanti total look white, ma non sono mancati accenni di azzurro, verde e anche qualche sorpresa inaspettata. Vediamo insieme le pagelle dei top e dei flop della quarta puntata di Sanremo 2022.

PAGELLE VESTITI E LOOK SANREMO 2022: LE SCELTE MIGLIORI

Pelle chiarissima, capelli caldi e abito magenta (anche stasera non in palette) con strascico, spacco e schiena scoperta per la bellissima Noemi, ovviamente firmato Alberta Ferretti. Sarebbe stato 10 se il colore fosse stato adatto alla stagione della cantante, ma diamo comunque un 8.

Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice della quarta serata, ha fatto il suo primo ingresso in un mini dress in tulle nero senza spalline e gonna a ruota, arricchito da cristalli. A seguire l’attrice ha indossato a sorpresa un frac nero. Totalmente diverso è il terzo cambio, cioè un abito in tulle con spalline sottili e gonna ad “A”, dalle sfumature che vanno dal lilla all’azzurro, ricoperto da colorate applicazioni luccicanti. Tutto Giorgio Armani Privé. Voto 7+.

Le Vibrazioni e Sophie and The Giants hanno acceso il palco con “Live and let die” di Paul McCartney. Per tutti la scelta è ricaduta sul total black, ma a colpirci è stata soprattutto Sophie in un mini dress in latex con maniche a palloncino. Voto 7.

Tailleur di velluto verde con applicazioni Swarovski, abbinato ad una camicia bianca indossata sbottonata, per Emma, anche stasera in Gucci. Ci piace. Voto 7.

Uno smoking per due. Gianni Morandi e Jovanotti hanno fatto un’esibizione che non ha tenuto a freno il pubblico dell’Ariston che ha regalato ai due artisti una standing ovation. Per entrambi uno smoking black and white di Giorgio Armani, composto da giacca color perla, camicia bianca, papillon e pantalone nero. Una sola parola: 10.

Dopo il total black, anche Achille Lauro ha cambiato rotta optando per un tailleur total white (rimanendo pur sempre scalzo) abbinato ad una camicia trasparente indossata sbottonata, tutto Gucci. Voto 8. Bianco anche per Ana Mena, in un mini dress ricamato di Emporio Armani (voto 6+) e Aka7even in Stella McCartney. Menzione speciale proprio per la giacca di Aka7even a cui sono state ricamate le parole della canzone “Cambiare” di Alex Baroni cantata in coppia con Arisa (voto 8).

Matteo Romano è tanto giovane quanto bravo. Stasera, accompagnato dalla voce di Malika Ayane, ha emozionato il pubblico di Sanremo 2022 con “Your Song” di Elton John. Esibizione impeccabile tanto quanto il completo grigio di Emporio Armani. Per lui altra standing ovation, ma anche da parte nostra il punteggio è alto. Voto 7.

Irama stasera si aggiudica la sufficienza grazie ad un completo color fumo con graffiti di Givenchy. Voto 6.

Il duo La Rappresentante di lista, sempre più teatrali, ha fatto centro anche questa volta. Per loro, che si sono esibiti sulle note di “Be my baby”, troviamo ancora un total look Moschino. Per lei abito dal taglio 60s ma dalle note futuristiche abbinato a dei platform boots fino alle cosce tutto color silver. Per lui invece shorts e chiodo nero di pelle. Voto 7+.

Dai richiami anni ’60 de La Rappresentante di lista passiamo alle vibes anni ’80 portate sul palco da Michele Bravi, per la prima volta dall’inizio del Festival di Sanremo 2022 nella nostra lista dei look migliori. Per Bravi un tailleur verde con spalline abbinato ad un body color carne ricco di lustrini firmato Roberto Cavalli. A completare il look i capelli tirati all’indietro e il mono-orecchino pendente. Voto 8.

Blanco, in un completo color carta da zucchero (The Attico), e Mahmood (in Fendi), in bermuda e blazer color prugna e gambaletto trasparente, portano a casa un altro voto alto. Per loro 7+.

Grande sorpresa anche da parte di Highsnob e Hu. Per lui uno smoking nero e gli immancabili guanti, indossati per nascondere un tatuaggio scomodo, per lei invece un vaporoso abito nero in taffetà senza spalline abbinato ad un paio di boots di pelle, coerente con lo stile alternativo del duo. Voto 7.

C’è piaciuto anche Tanani in un bolero ricco di Swarovski e pantalone nero con catena. Anche per lui 7.

PAGELLE VESTITI E LOOK SANREMO 2022: LE SCELTE PEGGIORI

Anche stasera ad aprire la nostra pagella delle scelte peggiori c’è lui, il padrone di casa del festival, Amadeus in un’ennesima giacca luccicante (in questo caso in lurex color oro) di Gai Mattiolo. Voto 3.

Non c’è speranza neanche per Giovanni Truppi che si è presentato sul palco, 3 sere su 3, in canottiera. Eleganza non pervenuta anche se abbiamo apprezzato lo sforzo dello stylist di coordinare i colori con Vinicio Capossela. Voto: 2.

Yuman, vincitore di Sanremo giovani, non si discosta dal nero. Stasera ha cantato indossando un completo a righe tono su tono che ricorda un pigiama. Voto 3.

Sangiovanni abbandona il rosa a favore del total white oversize. Il look, firmato Diesel, nonostante la semplicità del colore, risulta caotico a causa della gonna midi indossata sopra ai pantaloni. Voto 4.

Elisa, sempre in bianco Valentino, ha cantato la cover di “What a feeling” a piedi nudi. Stasera il suo outfit non ci convince, complice forse il gioco di proporzioni dovuto dal blazer abbinato sopra ad una lunga gonna dal taglio ampio. Voto 4.

Anche stasera Rkomi sembra essere tornato da un rodeo. Giacca in suede con frange, petto nudo, jeans e stivale alla coscia. Voto 2.

Giusy Ferreri sembra non conoscere altro colore al di fuori del nero. Stasera la cantante di “Miele” ha fatto il suo ingresso in un tailleur, Philipp Plein, composto da giacca doppiopetto arricchita da decorazioni gioiello sulle spalle e pantalone a palazzo. Il problema dell’outfit sta nelle proporzioni. La giacca infatti risulta troppo lunga e taglia la figura. Voto 5.



