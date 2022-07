Lookman all’Atalanta?/ Calciomercato news, contatti avviati per l’ala dell’RB Lipsia

Calciomercato news, contatti avviati per portare Lookman all’Atalanta

Il calciomercato estivo sta modificando la struttura di diverse squadre in varie zone del campo e si pensa al reparto avanzato non si può non parlare della trattativa in corso per portare Ademola Lookman all’Atalanta dall’RB Lipsia. Sotto contratto con gli austriaci fino al giugno del 2024, il ventiquattrenne Lookman è reduce dall’avventura in prestito dello scorso anno vissuta in Premier League con il Leicester City.

Classe 1997, Lookman è nato a Londra ma ha scelto di giocare per la Nigeria come Nazionale maggiore dopo aver rappresentato l’Inghilterra con le formazioni under 19, under 20 e under 21. Ala sinistra naturale, utilizzando il destro come piede preferito Ademola può essere schierato anche sulla corsia opposta oltre ad essere apprezzato per la sua capacità di adattarsi pure come prima o seconda punta all’occorrenza.

Calciomercato news, Lookman all’Atalanta per l’attacco di Gasperini

Le chances di vedere Lookman all’Atalanta in questo luglio di calciomercato sembrano dunque abbastanza buone. Lo scorso anno con la maglia del Leicester City Lookman è stato in grado di realizzare 8 reti e 5 assist in 42 presenze totali tra campionato e coppe varie. La settimana alle porte potrebbe essere decisiva per trovare l’intesa con il Lipsia e completare il trasferimento dell’anglo-nigeriano a Bergamo.

