Ademola Lookman torna ad allenarsi in gruppo e si mette a disposizione di Juric e dell'Atalanta per la partita con il Torino

Atalanta, Lookman torna un’arma a disposizione di Juric

La stagione dell’Atalanta non sembra essere partita nel migliore dei modi con due pareggi in campionato, una facile vittoria contro il Lecce ma soprattutto una brutta sconfitta all’esordio in Champions contro il Psg, i problemi di Juric e della squadra sembrano essere diversi a partire da due grande assenze tra i titolari. La prima è quella di Ederson che in mezzo al campo darebbe una maggiore copertura e in fase difensiva e apporto anche nella creazione di occasioni da gol, ma soprattutto a mancare è Ademola Lookman che lo scorso anno aveva portato in alto la Dea grazie ai suoi gol.

Dopo mesi di tira e molla tra l’attaccante nigeriano e la società bergamasca nella giornata di oggi sembra essersi risolta ogni cosa vista la decisione del calciatore di tornare ad allenarsi con il gruppo e rimettersi a disposizione del tecnico croato per gli impegni che la squadra dovrà affrontare nei prossimi mesi.

Lookman ha comunque continuato ad allenarsi in queste settimane in cui era stato lasciato fuori dal gruppo, quindi la sua forma fisica non è da recuperare e per questo sembrerebbe essere già pronta la convocazione per il prossimo impegno di Serie A contro il Torino.

Il ruolo fondamentale di Ademola Lookman all’Atalanta

Ademola Lookman torna a lavorare in gruppo ma questo non significa che la sua cessione è scongiurata, anzi la decisione del club neroblù e del suo giocatore potrebbe essere quella di farlo giocare fino al mercato di gennaio in modo da non perdere troppo il suo valore e da non rendere disponibili solo piste turche o arabe. L’Atalanta spera che l’interesse di Inter e Juventus rimanga anche per i prossimi mesi e che una delle due squadre sia in possesso e ancora disposta a investire una cifra tra i 40 e i 50 milioni per un giocatore che è ormai sempre più vicino ai trent’anni.

Con il reintegro di Lookman Juric potrà riproporre la formazione che ha reso grande l’Atalanta di Gasperini nelle ultime due stagioni, mantenendo il 3-4-2-1 o 3-4-1-2 ma inserendo un attaccante con caratteristiche uniche nella rosa della Dea come la velocità, il dribbling e la freddezza sotto porta. Con l’assenza di De Ketelaere potrebbe essere fondamentale reinserire da subito il nigeriano che in coppia con uno dei tanti trequartisti in rosa dovrà anche essere un partner ideale per Krstovic che anche nel prossimo weekend sarà schierato come titolare.