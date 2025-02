Lookman risponde a Gasperini, l’episodio e le dichiarazioni di Gasperini

La serata di Champions League andata in scena ieri non ha visto solo l’eliminazione del Milan ma anche quella dell’Atalanta, sconfitta in casa 1-3 dal Club Brugge, la partita è stata approcciata nel migliore dei modi dal club belga che ha aggredito da subito l’Atalanta difendendo bene sulle avanzate neroblu e sfruttando gli spazi che trovava in contropiede.

DIRETTA/ Atalanta Fiorentina Primavera (risultato finale 1-2): ribaltone viola! (19 febbraio 2025)

Nel primo tempo ha trovato 3 gol e la partita sembrava ormai chiusa fino a che Lookman risponde a Gasperini e inserito dalla panchina, al rientro dopo un infortunio dell’ultimo mese, trova immediatamente il gol riaprendo la gara, la partita però è cambiata nuovamente quando l’attaccante nigeriano ha deciso di calciare il rigore sbagliandolo, al posto del suo compagno designato dal tecnico.

Rissa Milan Feyenoord/ Volano cartellini nel finale di partita, il video dello scontro (19 febbraio 2025)

A fine partita Gasperini attacca il suo calciatore per il brutto gesto sostenendo che sia uno dei peggiori rigoristi che abbiamai dovuto allenare, che anche in allenamento non è mai letale dagli undici metri e che i rigoristi dovevano essere De Ketelaere o Retegui, la sua spiegazione per il gesto è l’euforia dovuta al gol trovato pochi minuti prima, “Potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, però non è stato un bel gesto”. L’episodio e le dichiarazioni di Gasperini ricordano quello accaduto a Firenze con il Milan quando al posto di lasciar calciare il rigore a Pulisic i suoi compagni Theo Hernandez e Abraham hanno deciso di prendersi la responsabilità sbagliando però la trasformazione.

Atalanta si qualifica agli ottavi se/ Champions League: finisce l'avventura! (oggi 18 febbraio 2025)

Lookman risponde a Gasperini, le parole del attaccante nigeriano

Ademola Lookman risponde a Gasperini nella giornata di oggi tramite una stories sul suo profilo instagram, con un lungo messaggio verso l’allenatore spiegando che è deluso in quanto non si sarebbe mai aspettato di dover rispondere a certe accuse soprattutto da parte di un mister insieme al quale si è riusciti a raggiungere grandi obiettivi. Lookman parla poi dei suoi anni a Bergamo e di come diverse volte si sia trovato in difficoltà ma per il bene del gruppo e della società non ha mai esternato niente, soprattutto pubblicamente e attaccando i compagni.

“Dal mio punto di vista il gruppo va protetto e deve sempre essere messo al primo posto. E questo rende quanto successo ieri sera ancora più doloroso. Insieme ai nostri tifosi incredibili, noi come squadra siamo feriti dal risultato di ieri sera”

Lo scambio di opinioni tra Lookman e Gasperini è solo l’ultimo di diversi episodi che hanno visto Gasperini discutere con i suoi giocatori, è successo poco tempo fa con Nicolò Zaniolo quando ha criticato la troppa foga messa nelle esultanze soprattutto nei confronti dei tifosi avversari, ma anche questa estate con Teun Koopmeiners quando aveva richiesto di essere ceduto alla Juventus, ma soprattutto quando litigò con Alejandro Gomez, giocatore simbolo della Dea, che portò alla sua cessione al Siviglia.