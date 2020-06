Lopalco da virologo a rocker/ Video “strimpellatore selvaggio, grazie a medici e…”

L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, a capo della task force per l’emergenza Coronavirus in Puglia, per un giorno ha appeso al chiodo il camice bianco per indossare la giacca di pelle e trasformarsi in un vero e proprio rocker. Chitarra in mano, si è trasformato in un inedito musicista nell’ambito della giornata dedicata al Festival della musica a Bari, calandosi nei panni dello “strimpellatore selvaggio”, come si è autodefinito. Il concerto, spiega Open, è stato organizzato dalla Regione Puglia e dalla Asl ed è stato un vero e proprio omaggio agli operatori sanitari impegnati nella battaglia contro il Coronavirus. La speciale band oltre a Lopalco ha visto la presenza di medici tra cui il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce, l’anestesista Felice Spaccavento alla tastiera, mentre la voce è stata del coordinatore regionale dei medici del Lavoro, Danny Sivo. “È stato un momento di leggerezza per sottolineare che siamo usciti da una fase molto dura, siamo qui a testimoniare la nostra vicinanza ai colleghi che si sono spesi senza riserve”, ha commentato Lopalco, come riferisce anche La Gazzetta del Mezzogiorno.

LOPALCO, OMAGGIO IN MUSICA PER MEDICI E INFERMIERI

Un Lopalco in veste inedita, quello che è stato immortalato ieri da alcuni video che circolano in queste ore online. “Si sono sacrificati tutti, in alcuni casi hanno sacrificato addirittura se stessi. Per questo è doveroso dire grazie”, ha detto commentato alla Gazzetta del Mezzogiorno il capo della task force pugliese per l’emergenza Coronavirus. Oltre ad esibirsi con la chitarra nel piazzale dell’ospedale San Paolo, Lopalco ha imbracciato anche il mandolino regalando uno spettacolo inedito. Antonio Sanguedolce, direttore della Asl Bari ha spiegato il vero senso dell’iniziativa, “per rendere omaggio al lavoro che si è fatto in questi mesi in tutta Italia e in Puglia per ringraziare gli operatori sanitari. Possiamo tirare un sospiro di sollievo”, ha ammesso, alla luce dei dati confortanti che giorno dopo giorno arrivano dalla Regioni, ad un passo dall’essere ormai considerata free Covid.