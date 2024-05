L’ora della furia, Rete 4/ Trama e cast del film western con James Stewart e Henry fonda, oggi 14 maggio 2024

L’ora della furia, diretto da Vincent McEveety

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede, per il pomeriggio di questo martedì 14 maggio 2024, a partire dalle ore 16,45, la messa in onda del film di genere western L’ora della furia. La pellicola è stata realizzata nel 1968 negli Stati Uniti d’America dalla Warner Bros con regia di Vincent McEveety, che iniziò con il western ma girò poi molti film per Walt Disney, tra cui Un papero da un milone di dollari e Herbie sbarca in Messico.

Questo film ha esplorato temi mai trattati prima nel genere e ha ispirato molti cineasti a venire. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Calvin Clements senior. Il montaggio è stato realizzato da William H. Ziegler mentre le musiche della colonna sonora portano la firma di Alfred Newman.

I protagonisti del cast del film L’ora della furia sono James Stewart, premio Oscar nel 1941 con Scandalo a Filadelfia e Henry Fonda, grande attore in C’era una volta il West (1968) di Sergio Leone. Nel cast anche Inger Stevens, Gary Lockwood, Jack Elam e Barbara Luna.

La trama del film L’ora della furia: un tranquillo sceriffo si trasforma in un pistolero senza pietà

Ne L’ora della furia, in una piccola cittadina del selvaggio west c’è uno sceriffo di nome Johnny, il quale cerca sempre di trovare la soluzione che permetta di preservare la tranquillità. Le cose cambiano però quando arrivano improvvisamente dei pericolosi criminali guidati da un certo Bob. Johnny starebbe attraversando un periodo particolarmente felice della sua vita, in quanto sua moglie è in dolce attesa e lui riesce a dedicarsi, durante la giornata, ai lavori nei campi.

L’attività di sceriffo viene quindi svolta saltuariamente anche perché appare interessato a ben altro genere di esigenze. Johnny si vede costretto ad affrontare a più riprese Bob, chiedendogli di tenere a freno i suoi uomini, ma le cose non vanno sicuramente bene. In città non c’è nessuno che sembra essere disposto a rischiare la vita per riportare la pace, se non un giovane e menomato stalliere. La goccia che fa traboccare il vaso è l’uccisione di un ragazzo che interviene per salvare una ragazza indiana, vittima di un tentativo di stupro da parte di uno dei balordi. A questo punto lo sceriffo non può fare altro che svestire i panni di tranquillo contadino e diventare un implacabile pistolero per risolvere la questione alla vecchia maniera.

