L’ora della verità/ Anticipazioni 30 agosto: la serie thriller con Caterina Murino

L’ORA DELLA VERITÀ, LA SERIE TV

L’ora della verità è pronta a sbarcare nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 30 agosto 2020, con i primi tre episodi. La serie tv si ispira al noir Tempo assassino diretto da Michel Bussi e mette l’attrice Caterina Murino al centro della scena. La protagonista verrà affiancata inoltre da Jenifer Bartoli e Mathilde Seigner: le tre donne, impegnate a districare segreti di famiglia e vite compromesse, ci accompagneranno lungo la trama del thriller ambientato fra gli anni Ottanta e i giorni nostri in Corsica. Sono otto le puntate trasmesse in origine dal network RTBF e ci racconteranno la storia di Clotilde Baron, interpretata dalla Seigner, che negli anni Novanta si ritrova a sopravvivere ad un tremendo incidente stradale in cui moriranno i genitori e il fratello Nicolas (Theo Frilet).

Trascorsi 25 anni, Clotilde, ormai grande, ritornerà sulla scena del crimine con il marito e la figlia. L’arrivo di una lettera da parte della madre Palma, interpretata dalla Murino, scombussolerà tutte le certezze della protagonista, a caccia della verità su quanto accaduto quella terribile notte. Si ritroverà così a scavare nelle vite dei nonni e dei vicini di casa di un tempo, così come dei vecchi amici. Quello che ha sempre creduto essere un incidente, potrebbe nascondere in realtà un delitto. Al fianco delle due attrici troveremo la Bartoli nei panni di un’amica d’infanzia, Salomé, mentre Gregory Fitoussi avrà il ruolo del padre di Clotilde, Paul Idrissi.

Il marito della donna, dal nome Thierry, avrà invece il volto dell’attore Franck Baron, mentre la figlia della coppia sarà Zoe Marchal nei panni di Valentine Baron. Troveremo inoltre attori come Theo Frilet nel ruolo di Nicolas, il fratello maggiore della protagonista, e Yvers Renier nei panni di Cesar Garcia, ovvero il padrino della donna. Quest’ultimo ha anche due figlie: Stephane (Cyril Lecompte) e Aurelia (Noemie Kocher).

Intanto possiamo dare già un’anticipazione a tutti i telespettatori per quanto riguarda il futuro della serie. Nonostante il grande successo in Belgio e Francia, la Seigner ha già annunciato il mancato rinnovo per una seconda stagione. Soprattutto perchè l’attrice, come ha spiegato a Toutelatele, ha deciso di non impegnarsi in un ruolo ricorrente, sicura che il secondo capitolo avrebbe presentato delle complicazioni.

L’ORA DELLA VERITÀ, ANTICIPAZIONI DEL 30 AGOSTO 2020

EPISODIO 1 – Clotilde ha solo 16 anni quando sopravvive ad un terribile incidente che spazzerà via la sua famiglia. Diversi anni dopo, Clotilde decide di ritornare in Corsica con il marito Franck e la figlia Valentine. Appena tornata sull’isola, la donna riceve una lettera della madre Palma: la donna è morta nell’incidente oppure no? La protagonista decide di indagare per scoprire la verità.

EPISODIO 2 – Nel ’94, Palma viene investita da un pick-up nero e il marito Paul riceve poco dopo alcune minacce. Dietro tutto c’è Cassanu, il padre di Paul, anche se l’intrigo sembra ancora più complicato. Nel 2019, Clotilde decide di recuperare il fascicolo sull’incidente che ha colpito la sua famiglia e scopre che l’auto su cui viaggiavano era stata manomessa. Mentre si dirige dal padrino Cesar per ottenere delle spiegazioni, Clotilde rischia di essere investita da un pick-up nero.

EPISODIO 3 – Nell’estate del 2019, Clotilde è ancora perseguitata dagli incubi sul suo passato. Quando viene scoperto il corpo senza vita di Garcia, la donna sembra avvicinarsi sempre di più alla verità. Tutto fa sembrare che si sia trattato di suicidio, ipotesi confermata dalle autorità. Clotilde però è sicura che dietro ci sia un altro delitto. Trova poi una rassegna stampa dietro lo specchio del bagno, in cui sono evidenti alcune importanti informazioni che riguardano quando accaduto 25 anni prima.



