L’Ora Inchiostro contro 2: la seconda stagione si farà?/ Anticipazioni: tutto tace, ma ascolti…

L’ora – Inchiostro contro 2: anticipazioni sulla seconda stagione

Mercoledì in prima serata, canale 5 trasmette l’ultima puntata della fiction “L’ora – Inchiostro contro” con Claudio Santamaria che racconta la storia di Antonio Nicastro un giornalista che, accettando la direzione del quotidiano L’Ora, si ritrova a doversi occupare di mafia. Con i suoi redattori racconta racconta così i fatti più importanti della criminalità organizzata che avvengono tra Palermo e Corleone. Nell’ultima puntata in onda questa sera, molti noti verranno al pettine e non mancheranno i colpi di scena. In attesa di capire come si concluderà la stagione della fiction “L’ora – Inchiostro contro”, chi ha seguito le precedenti puntate, si chiede se ci sarà una seconda stagione.

L’ORA INCHIOSTRO CONTRO PIOMBO/ Diretta, anticipazioni ultima puntata: Nicastro è giù

Il finale della prima stagione potrebbe così essere aperto. Ispirata a fatti realmente accaduti, la fiction tornerà in onda in futuro con la seconda stagione

L’ora – Inchiostro contro 2: gli ascolti non convincono

Nessun annuncio ufficiale sulla realizzazione della seconda stagione de “L’ora – Inchiostro contro”. La fiction di canale 5 con Claudio Santamaria sembrerebbe destinata a concludersi questa sera con la messa in onda dell’ultima puntata. Ad alimentare dubbi sulla seconda stagione sono gli ascolti. Se la prima puntata ha incollato davanti ai teleschermi circa due milioni di telespettatori, le puntate successive hanno avuto un drastico calo di ascolti.

Chicago Fire 9, anticipazioni 6 luglio/ Novità per Cruz mentre Stella riceve...

La quarta e penultima puntata ha, infatti, incollato davanti ai teleschermi solo 989 000 – share 7,10%. Ascolti che potrebbero non soddisfare le aspettative di Mediaset che ha puntato sulla fiction nonostante i mesi estivi siano comunemente molto difficili per la televisione. Nessuna possibilità, dunque, di vedere la seconda stagione? Per il momento, tutto tace.

LEGGI ANCHE:

Chicago P.D. 8, anticipazioni puntata 11 luglio/ Burgess in pericolo: Voight...

© RIPRODUZIONE RISERVATA