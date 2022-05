L’Orchestraccia, chi sono i componenti/ Quel debutto a Sanremo con Fiorella Mannoia e Noemi

L’Orchestraccia è il risultato prodotto dalla collaborazione di diversi artisti, tra attori, musicisti, cantautori e performer, che hanno dato vita a questo progetto a partire dal 2010 allo scopo di ridare vita reinterpretando in chiave nuova canzoni di autori romani dell’Ottocento e del Novecento. Avremo quindi il piacere di vederli protagonisti al Concerto del Primo Maggio. Sono stati travolgenti sul palco del concertone del 1 maggio sia del 2014 che del 2019 quando si sono esibiti portando una ventata frizzante con la loro performance folk rock.

Chi sono i componenti dell”Orchestraccia?

Per citare alcuni dei protagonisti: Luca Angeletti, Roberto Angelini, Diego Bianchi, Giorgio Caputo, Marco Conidi, Edoardo Leo, Edoardo Pesce e molti altri che si aggregano di volta in volta, anche per un singolo progetto. Sono supportati da un’orchesta ricca di altrettanti personaggi artisticamente differenti tra loro. Il repertorio de L’Orchestraccia non è fatta solo di cover rielaborate, bensì anche di loro inediti che negli anni hanno contribuito ad arricchire notevolmente la loro raccolta di brani. L’album Canzonacce del 2016 è caratterizzato soprattutto da inediti. Successo travolgente anche per il video None che vede protagonista Lillo (della coppia comica Lillo & Greg).

L’Orchestraccia, un calendario fitto di eventi

L’Orchestraccia dopo aver partecipato come ospite al Festival di Sanremo in febbraio per i prossimi mesi di questo 2022 ha in scaletta un fitto calendario di serate al Teatro Parioli di Roma. Il loro tour, una volta terminate le serate romane, abbraccerà molte altre località in diverse regioni italiane. Va riconosciuto all’Orchestraccia di essere riusciti a rendere nazional-popolare canzoni che sono nate e poi cantate e infine amate perché sprigionano el core de Roma. Infatti, le performance de L’Orchestraccia sono apprezzate anche dai non romani, insomma hanno sdoganato un repertorio di nicchia. La particolarità di questa banda di artisti è quella di riuscire a regalare allegria e a farci fare delle belle risate spensierate, ma a volte ci toccano e commuovono, infatti nelle loro esibizioni trattano anche argomenti di attualità.

Il loro debutto

Il debutto degli Orchestraccia è stato determinato dall’occasione di esibirsi insieme a Fiorella Mannoia e Noemi, poi il salto nel marzo 2012 quando partecipano al programma tv di Serena Dandini The show must go off e successivamente pubblicano i brani digitali Un’occasione bellissima e Alla renella. Per rendere l’idea, al link di seguito li potete ammirare in Tanto pé pagà ospiti su La7. Nel 2013 esce il loro vero primo album intitolato Sona Orchestraccia Sona. A seguire ci sono state anche diverse collaborazioni artistiche come ad esempio la realizzazione di un brano per la serie tv I Cesaroni. Uno dei componenti dell’Orchestraccia, Edoardo Pesce, ha partecipato al film uscito nelle sale lo scorso marzo. Sotto la regia di YouNuts e distribuita dalla LuckyRed, questa commedia ci riporta alle amabili scazzotate condite da salsicce e birra del filone di pellicole che hanno reso famosi e amatissimi Bud Spencer e Terence Hill.











