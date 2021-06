Lorde video “Solar Power”/ Nuovo album e brano, accuse di plagio “Sembra Freedom ’90”

Lorde pubblicherà il suo nuovo album dal titolo “Solar Power” il 20 agosto 2021, tornando così con un progetto discografico dopo quattro anni dal precedente, denominato “Melodrama”. La cantante ha annunciato anche la tracklist, composta da dodici tracce (tra cui il primo singolo estratto omonimo): The Path, Solar Power, California, Stoned in the Nail Salon, Fallen Fruit, Secrets from a Girl (Who’s Seen It All), The Man with an Axe, Dominoes, Big Star, Leader of a New Regime, Mood Ring, Oceanic Feeling. Il disco vede la produzione di Jack Antonoff e sarà “una celebrazione della natura, un tentativo di immortalare i sentimenti profondi che ho quando sono all’aperto”.

E’ sul sito ufficiale che si apprende qualcosa in più dell’album con le dichiarazioni di Lorde: “Quando viviamo tempi difficili, dolorosi o pieni di confusione, guardo la natura per avere le risposte che cerco. Ho deciso di creare un’alternativa ecologica e duratura al cd”. Solar Power, dunque, verrà venduto in vinile e in un nuovo formato che si distingue, ma che avrà comunque le stesse dimensioni di un disco e lo stesso prezzo. Un’altra grande notizia che ha fatto molto piacere ai fan italiani della cantante neozelandese sono due date nel nostro Paese previste per il 2022: il 16 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 17 giugno al Castello di Villafranca di Verona.

‘Solar Power’ di Lorde sarebbe simile ad una canzone di George Michael

Mentre Lorde annuncia l’arrivo del nuovo album “Solar Power” e di un tour mondiale, c’è chi riscontra nell’ultimo singolo pubblicato dall’artista una certa somiglianza con un classico di George Michael. La canzone in questione è “Freedom ’90“, scritta, prodotta ed eseguita dallo stesso cantante degli Wham nel 1990 e presente nelle raccolte “Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael” e “Twenty Five”. Raggiunse il successo anche oltreconfine, ricevendo la certificazione di disco d’oro nel Regno Unito e negli Stati Uniti e il disco di platino in Australia.

In merito ai commenti di coloro che notano delle similitudini tra le due canzoni, gli amministratori dell’eredità di George Michael hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano: “Siamo consapevoli che molte persone stanno associando Freedom ’90 a Solar Power di Lorde. George ne sarebbe stato lusingato, quindi a nome di un grande artista auguriamo a una collega il meglio per il suo singolo”.





