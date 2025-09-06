L'ordine del tempo è l'ultimo film di Liliana Cavani basato su un saggio di Carlo Rovelli. Cast corale con Edoardo Leo e Claudia Gerini, tra gli altri

L’ordine del tempo, film su Rai 3 diretto da Liliana Cavani

La prima serata di Rai 3, sabato 6 settembre, alle 21 vede la messa in onda del film drammatico del 2023 dal titolo L’ordine del tempo. Si tratta dell’ultima opera della grande regista italiana Liliana Cavani, autrice di alcune tra le pellicole più significative del nostro cinema, note per l’impegno sociale e il coraggio di osare. La sua opera più conosciuta è il controverso Il portiere di notte del 1974, con protagonista Charlotte Rapling, in cui si narra di una relazione sadomasochistica tra un nazista e una sua vittima durante l’Olocausto. Per questo film Cavani si è invece liberamente ispirata all’omonimo saggio del fisico Carlo Rovelli che l’ha anche aiutata nella stesura della sceneggiatura che la regista ha scritto insieme a Paolo Costella. La produzione è indipendente e italo-belga ed è Indiana Productions, con la distribuzione di Vision Distribution.

Il film è un’opera corale con tanti bravissimi attori, tutti protagonisti: Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Angela Molina, Kseniya Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamaya e Alida Baldari Calabria.

La trama del film L’ordine del tempo: cosa fareste se sapeste che il mondo sta per finire?

Ne L’ordine del tempo, è il compleanno di Elsa, che compie cinquant’anni. È sposata con Pietro e i due hanno una figlia adolescente di nome Anna. Per festeggiare, la famiglia decide di organizzare una festa nella loro villa di Sabaudia e invitano tutti gli amici più cari.

Tra questi ci sono tre scienziati: Enrico, Greta e Giulia. Enrico è sempre stato innamorato di Paola, la quale si presenta però con suo marito Viktor, mentre Greta arriva a Sabaudia in compagnia di uno psicanalista, Jacob. Infine ci sono Jasmine, cha fa la giornalista, e una strana monaca carmelitana, Suor Raffaella.

La serata trascorre in allegria, tra risate e racconti banali, fino a quando due degli scienziati, Enrico e poi Giulia, dichiarano ai commensali di essere a conoscenza di un fatto sconvolgente: un asteroide, detto Anaconda, viaggia ad altissima velocità verso il nostro sistema solare e sta per raggiungere la Terra che verrà così distrutta. La notizia, dopo aver sconvolto i presenti, genera una serie di reazioni diverse per ognuno di loro. Il tempo comincia ad assumere un andamento e un significato diverso e tutti tirano le somme della loro esistenza, facendo i conti con sogni infranti e cose mai fatte o dette.

