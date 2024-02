Loredana Bertè a Sanremo 2024 con “Pazza”, il video/ Standing ovation e vola in prima posizione

Una delle icone assolute della storia del Festival di Sanremo 2024 è Loredana Bertè e non bisogna negarlo. L’artista calabrese trapiantata a Roma ha preso parte alla competizione a più riprese e ha sempre manifestato la sua notevole impronta rock. Anzi, è proprio lei a essere nata con il rock nel sangue. Ogni piccolo dettaglio del suo personaggio mette in mostra un modo di fare lontano da schemi e convenzioni. Ogni volta in cui approda su quel palco lo monopolizza, acclamata dal pubblico con una roboante standing ovation. La canzone presentata dall’Ariston si intitola Pazza e può essere presa sotto un punto di vista molto positivo.

Il brano è un sinonimo di autostima per ogni donna, un pezzo dalla forte vena femminista, un manifesto per apprezzare se stesse senza alcun tipo di pregiudizio. Lei stesso dichiara di avere i fuochi d’artificio nella sua testa e non fa nulla per nasconderlo. Sa perdonarsi da sola e non denota alcun desiderio di ricevere approvazione da parte degli altri, in una sorta di Nessuno mi può giudicare in salsa rockettara. E la canzone acchiappa fin dai primi secondi grazie a un ritmo molto apprezzabile. Loredana è sempre Loredana e continuerà a esserlo, per la gioia di chi ha saputo apprezzare la sua classe innata. Anche il look sottolinea i suoi tratti caratteristici, con un tutù estremamente corto e sbarazzino. Il mix tra le rouches e la cravatta, provenienti dalle linee più recenti di Valentino, sottolinea un senso di ribellione che resiste al peso del tempo. Il Teatro Ariston apprezza senza alcun pregiudizio e le dona i riconoscimenti meritati.

Loredana Bertè a Sanremo 2024 con “Pazza”, video:

Dopo la prima serata, Loredana Bertè ha lasciato letteralmente a bocca aperta numerosi spettatori grazie al piazzamento in prima posizione. La rocker precede altre due donne, Angelina Mango e Annalisa, e sembra la perfetta capo-fila di un Festival al femminile. Diversa, però, la situazione su Spotify dove in cima si posiziona Annalisa che lascia il decimo posto a Loredana Bertè.

Anche i bookmakers ricordano che quest’anno potrebbe davvero flirtare con un risultato molto importante, anche se vengono date favorite proprio Mango e Annalisa. Tutto potrebbe cambiare con il televoto e gli altri sistemi di giuria, ma Loredana ha tutte le carte in regola per sognare un posto al sole. E la canzone può girare nelle radio con una certa frequenza, il che non va lasciato in secondo piano.

