Loredana Berté a Sanremo 2024, frecciata all’ex Bjorn Borg/ Dalla storia d’amore alla turbolenta separazione

Loredana Berté, stoccata all’ex Bjorn Borg: “Devo vincere Sanremo 2024 per andare a rompergli le p***e all’ ESC”

Loredana Bertè al festival di Sanremo 2024, non ha risparmiato commenti e dichiarazioni a sorpresa, come quelle che ha fatto con l’irruzione in sala stampa durante la conferenza dei giornalisti, sia per ringraziarli di averla votata, sia per ribadire la volontà di vincere per andare all’Eurovision, specialmente “Perché devo andare a rompere le p***e al mio ex marito“, il tennista Bjorn Borg, che appunto vive in Svezia dove proprio quest’anno si terrà il concorso degli artisti musicali europei. La frecciatina ovviamente non è passata inosservata, soprattutto perchè non è la prima volta che la cantante fa riferimento all’ex marito facendo intendere che ancora c’è qualcosa di incompleto che dura da dopo la separazione, un sentimento di rivalsa che la Bertè ha confermato in diverse interviste.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 10 Febbraio 2024

Un amore che è durato poco ma che è stato molto intenso e travagliato, anche perchè ai tempi era stato tra le relazioni più chiacchierate nel mondo del gossip internazionale. La love story infatti ebbe numerosi momenti di alti e bassi perchè la coppia pur dichiarandosi innamorata fu segnata dalla crisi, frequenti litigi anche violenti, e dai problemi individuali legati sia alla pressione del successo nelle rispettive carriere sia a dipendenze e depressioni ricorrenti.

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 10 Febbraio 2024

Loredana Bertè come è nata la relazione con il tennista Bjorn Borg

Loredana Bertè, ha ancora voglia di prendersi una rivincita con l’ex marito Bjorn Borg. Dalle ultime dichiarazioni fatte al Festival di Sanremo infatti, sembra che nonostante siano passati molti anni, la cantante provi ancora sentimenti contrastanti per il tennista che ha avuto comunque un ruolo di grande importanza nella sua vita amorosa, anche se ufficialmente il loro matrimonio è durato pochi anni.

La coppia fu travolta dalla passione nel 1988, durante la partecipazione della Bertè al Festivalbar sull’isola di Ibiza, e la storia inizia da subito in grande stile come tutti gli amori da copertina tra famosi personaggi sportivi e dello spettacolo segnati da liti, dipendenze e tantativi di suicidio. Le frequentazioni però erano già iniziate molti anni prima, al Roland Garros del 1973, dove Loredana si era recata per seguire quello che allora era il suo compagno, Adriano Panatta.

Estrazione Million Day/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 10 febbraio 2024

Il divorzio tra Loredana Bertè e Bjorn Borg

Dopo il matrimonio nel 1989 i problemi tra i due iniziano a peggiorare, ripercuotendosi anche sulle rispettive carriere con ampie critiche da parte della stampa. Loredana Bertè ha dichiarato più volte di essersi rifugiata nelle droghe per colmare la solitudine, e di aver vissuto un periodo buio che l’ha allontanata dagli affetti che aveva in Italia, specialmente dalla sorella Mia Martini. La relazione è finita ufficialmente nel 1993, quando la cantante chiede il divorzio.

E proprio da qui sono iniziati i dissapori che probabilmente permangono ancora oggi, perchè oltre alla delusione per la fine della storia, ci furono numerosi problemi economici e legali. Compresa una denuncia per bigamia dopo che lo sportivo si era risposato senza ancora formalmente finalizzare la separazione, e la richiesta del pagamento di alimenti arretrati. Un amore tormentato che la Bertè ancora commenta come uno dei peggiori periodi della sua vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA