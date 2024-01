Loredana Berté a Sanremo 2024, retroscena su Angelina Mango/ “In lei vedo una cosa di suo padre”

Loredana Berté ricorda i suoi inizi di carriera

Si avvicina il ritorno al Festival di Sanremo per Loredana Berté. La celebre cantante salirà sul palco dell’Ariston con la sua canzone Pazza, che al primo ascolto dei giornalisti ha colpito un po’ tutti, si è raccontata tra le pagine del settimanale Chi, annodando il nastro e ricordando anche i suoi inizi di carriera. “Sono entrata nel mondo dello spettacolo come ballerina al Piper, accompagnando Rita Pavone nei suoi show. È stato Bill Contim, con il quale ho fatto due anni di prove al Sistina per Hair, a mettermi in testa di cantare, io non ci pensavo neanche”.

Nonostante negli anni Loredana Berté si sia trasformata, passando anche per diversi stili, non ha mai perso quella voglia di mangiare il palcoscenico che ancora oggi la contraddistingue: “Quando mi vedo sul palco sto sempre bene, è la mia valvola di sfogo, questo dall’inizio a oggi non è mai cambiato”. Non manca un curioso retroscena su Pazza, il brano che Loredana Berté canterà a Sanremo 2024: “Tante volte mi hanno detto: ‘Sei pazza’, in modo serio o ironico, e sono andata avanti per la mia strada. Follia fa rima con libertà, Pazza è per tutti i folli liberi”.

Loredana Berté incorona Angelina Mango

Tra i tanti cantanti che Loredana Berté incrocerà sul palco dell’Ariston, ci sarà anche Angelina Mango. E sicuramente sarà un’emozione particolare per la cantante nativa di Bagnara Calabra, che ha avuto modo di conoscere e legare con il papà di Angelina, il compianto Pino Mango. Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi, la Bertè ha ricordato una collaborazione con Pino: “Mango scrisse per me Re e Fotografando e dopo quelle collaborazioni non ci siamo più lasciati fino a quando è venuto a mancare. Avevo passato anche alcuni giorni a casa sua a Lagonegro con lui e sua mamma”.

Riguardo al talento di Angelina Mango, Loredana Berté non sembra avere alcun genere di dubbio: “Avendo conosciuto suo padre provo tantissima tenerezza per lei. E come artista Angelina ha molta grinta, mi piace tanto, è genuina e ha avuto la fortuna di ereditare il talento di papà”. Entrambe sono accumunate dalle buone votazioni raccolte dalla stampa che ha avuto la possibilità di ascoltare in anteprime i loro brani di Sanremo 2024. Loredana Bertè sorprenderà tutti con Pazza, mentre Angelina Mango debutterà all’Ariston con La noia.











