Loredana Bertè a The Voice Senior/ “Più comprensiva con questo tipo di concorrenti”

Da questa sera su Rai 1 tornano le puntate di The Voice Senior 2020, prima edizione del talent dedicato ad aspiranti cantanti over 60. Tra i giudici c’è Loredana Bertè, che prima di iniziare l’avventura disse di voler “essere più comprensiva con questo tipo di concorrenti”. Dalla sua poltrona da coach cercherà di capirli attraverso il loro vissuto: “Non sarò la str***a che di solito sono. Ho in mente un colore di voce che voglio trovare assolutamente”.

La puntata che andrà in onda stasera è la prima delle cinque totali che accompagneranno i telespettatori della Rai per tutto luglio. L’azienda ha infatti deciso di riproporre per il sabato sera di Rai 1 proprio The Voice Senior visto il successo ottenuto, tanto che a novembre ritornerà anche con nuovi appuntamenti.

Loredana Bertè: storia con concorrente?

Il meccanismo di The Voice Senior è lo stesso di The Voice, i concorrenti si esibiscono di fronte ai quattro giudici che sono seduti completamente di spalle a loro così da non lasciarsi influenzare dall’aspetto esteriore del cantante. Durante una delle Blind Auditions si è presentato un tenore di grande successo e con un importante passato tra canto e pittura, Rodolfo Maria Gordini. Milanese, classe 1958, figlio di Mario allievo del grande Tito Schipa, ha conquistato i coach cantando “Grande amore” de Il Volo.

Tre giudici su quattro si sono girati (l’artista ha scelto poi il team di Gigi D’Alessio), l’unica a non premere il pulsate I WANT YOU è stata Loredana Bertè. Rodolfo ha ammesso, però, che sperava che a girarsi fosse lei: “Non so se ti ricordi, ma abbiamo fatto il CantaMike con Dario Baldan Bembo, mio fratello. Abbiamo avuto una bella frequentazione. Ti ricordi i camperos?”. La cantante, in un primo momento, sembrava ricordare quel periodo “con molto piacere” ma poi ha smentito dicendo: “Io me li ricordo tutti i miei fidanzati e questo non me lo ricordo“.

Loredana Bertè in tour

Loredana Bertè ha da poco pubblicato il vinile di “Traslocando“, il suo settimo album prodotto e realizzato da Ivano Fossati nel 1982. Lo scorso 28 giugno è tornato sul mercato (per la prima volta) per la “70Bertè Vinyl Collection”, in occasione del Pride 2021, con una versione inedita da collezione “Limited Pride Edition”.

Intanto la Bertè si sta preparando per partire per il tour estivo che la porterà ad esibirsi finalmente dal vivo sul palco. Il calendario del “Figlia di… Summer tour 2021” è in continuo aggiornamento, le date confermate per il momento sono: Cervignano del Friuli (23 luglio), Cosenza (30 luglio), Catania (3 agosto), Genova (18 agosto), Follonica (23 agosto), Este (27 agosto), Todi (5 settembre), Pisa (8 settembre). In scaletta ci saranno tutti i suoi successi, dai più storici a quelli più recenti.





