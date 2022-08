Loredana Bertè/ Amore odio coi fan: dal pienone ai concerti alla polemica per Meloni

Loredana Berté, l’abbraccio con la sua gente in Calabria, la polemica per Giorgia Meloni e…

Estate turbolenta e al tempo stesso ricca di emozioni per Loredana Bertè, che ha riguadagnato il palco dopo un lungo periodo in cui tutti gli artisti sono rimasti ai margini a causa della pandemia. Recentemente l’abbiamo vista all’opera in quel di Reggio Calabria, in Piazza del Popolo, dove si è goduta l’affetto del pubblico ma anche momento di svago personali. “Sono tornata al Museo archeologico di Reggio Calabria per ammirare nuovamente la meraviglia dei Bronzi di Riace per il cinquantennale del ritrovamento. Ho sempre amato visitare musei ed ho sempre amato l’arte, in ogni sua forma”, ha raccontato entusiasta la cantante di Bagnara Calabra.

Alle spalle, quindi, gli strascichi di quella polemica social a proposito di Giorgia Meloni. Nella fattispecie l’artista era finita nel mirino delle critiche per quel suo video in cui chiedeva alla leader di Fratelli di Italia di rimuovere dal simbolo del suo partito quel logo che ricorda le radici nel partito neofascista MSI.

Loredana Bertè ospite ad RTL 102.5 Power Hits Estate

La polemica, ormai, è chiusa. Loredana Bertè guarda avanti e ai fan delusi ha suggerito di “cambiare artista”. Questa sera, mercoledì 31 agosto, siamo certi riceverà un calorosissimo applauso dal pubblico dell’Arena di Verona, che la attende con grande entusiasmo. Chi la apprezza, d’altronde, bada sopratutto alle emozioni che la mitica Loredana è in grado di trasmettere attraverso la musica, attraverso la sua voce pazzesca. Parliamo un’artista a cui il coraggio non è mai mancato e che ha scritto importanti pagine di storia della musica italiana.

