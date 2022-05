Loredana Berté, arriva l’abbraccio della pace con Mara Venier? / “Ho ritrovato una cara amica”

Mara Venier riabbraccia Loredana Berté: ecco cosa è accaduto tra le due artiste

Pace fatta tra Loredana Berté e Mara Venier, o almeno questo è stando a quanto riporta Di lei. La cantante e la conduttrice sono apparse nuovamente in atteggiamenti amichevoli tra loro, dopo aver vissuto un periodo di distanze tra loro, per via di uno screzio che le ha tenute a lungo distanti l’una dall’altra, seppur a legarle in origine era stato un sentimento di amicizia profonda.

A testimonianza del riavvicinamento tra le due star della tv nostrana è un post che Mara Venier ha condiviso via social, a corredo del quale lei parla dell’abbraccio scambiatosi in segno di pace con Loredana Berté, nel mezzo di un incontro avvenuto in occasione di uno spettacolo teatrale, dove era attesa la conduttrice di Domenica In. ”Bello ritrovarti Loredana… davvero!!… Abbracci che fanno bene all’anima… Ti voglio bene e adesso non ci perdiamo più!!!! ”, è il messaggio speciale che Mara Venier ha rilasciato a mezzo social circa il ricongiungimento che lei ha avuto con la cantante Loredana Berté.

Ma dove si è registrato il caldo abbraccio tra le due dive della Tv made in Italy? Lo fa sapere Mara Venier nella descrizione del nuovo post.

Il messaggio della pace tra Loredana Berté e Mara Venier

A corredo di un post condiviso sul suo profilo Instagram Mara Venier mostra il caloroso abbraccio avuto con Loredana Berté pubblicamente, per la gioia dei fan delle due popolari donne dello showbiz made in Italy: “Ieri sera in occasione della mia tappa romana al Teatro Brancaccio ho ‘ritrovato’ una cara amica… I nostri occhi parlano. Ti voglio bene Mara”.

A margine del post della pace c’è chi tra i telespettatori di Domenica in, tra i commenti social rivolti a Mara Venier e Loredana Berté, c’è chi invita la conduttrice del talk domenicale di Rai Uno a invitare a sua volta in trasmissione la cantante rock e sorella di Mia Martini. Che le due possano suggellare la loro reunion anche in TV?

