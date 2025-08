Chi è Loredana Bertè, l'artista che dagli anni Settanta in poi non si è mai fermata, proseguendo la sua incredibile carriera con grandissimi successi

Nata a Bagnara Calabra, in Calabria, nel 1950, Loredana Bertè è cresciuta a Roma. Da bambina, insieme alle sue sorelle e alla mamma, è stata vittima della violenza del papà, che nonostante fosse un uomo rispettabile all’apparenza in quanto professore di latino e greco e dopo preside del liceo, usava alzare le mani su di loro. La mamma, maestra elementare, è stata invece descritta da Loredana come una donna assente. Nel 1965, dopo la separazione dei genitori, insieme alla mamma e alle sorelle Loredana è arrivata a Roma, dove ha vissuto il periodo più felice e spensierato della sua vita. Ha cominciato, in quegli anni, ad esibirsi al Piper di Roma, conoscendo anche Renato Zero e immettendosi, pian piano, nel mondo della musica.

Nonostante gli esordi siano stati come ballerina, Loredana Bertè nel tempo si è dedicata sempre di più alla musica, debuttato in sala di registrazione nel 1970, insieme alla sorella: le due erano coriste di Chico Buarque. Le loro splendide voci, sia quella di Loredana Bertè che di Mia Martini, hanno preso portato le due a fare carriera. Per Loredana, in particolare, l’immenso successo è arrivato con “Sei bellissima” del 1975, una canzone che ha lanciato la cantante nel panorama musicale e che ancora oggi, cinquant’anni dopo, risulta essere una delle canzoni più belle di sempre. Negli anni successivi per Loredana sono arrivate collaborazioni importanti, come quella con Ivano Fossati.

Loredana Bertè, chi è: i successi della carriera

Anche negli anni ottanta la carriera di Loredana Bertè è stata ricca di momenti memorabili e successi: ad esempio, tra il 1982 e il 1984 ha venduto un milione e mezzo di dischi, mentre proprio nel 1982 ha preso parte al Festivalbar con “Non sono una signora”, una delle sue canzoni più iconiche. Da sempre impegnata per l’affermazione dei diritti, diva spesso trasgressiva e fuori dalle regole, nel Sanremo del 1986 Loredana Bertè è salita sul palco dell’Ariston con una pancia finta, facendo pensare ad una gravidanza. Negli ultimi anni la Bertè è stata protagonista anche di diversi talent show e programmi televisivi, come Amici di Maria De Filippi e The Voice, trasmissione della quale è diventata un volto noto.