Loredana Bertè, chi è: nata a Bagnara Calabra si è trasferita a Roma con la mamma e le sorelle. E ha ottenuto un successo incredibile

Nata a Bagnara Calabra, Loredana Bertè non ha vissuto un’infanzia semplice: il padre era infatti un uomo violento che trattava male sua madre, lei e le sue sorelle. Nel 1962, dopo la separazione dei genitori, Loredana si è trasferita insieme alla mamma e alle sorelle a Roma. Proprio nella capitale ha cominciato prima a ballare e poi a cantare: la sua carriera è iniziata al Piper, dove ha cominciato a cantare proprio insieme a Mia Martini, conoscendo anche Renato Zero. Da quel momento è cominciata una straordinaria carriera per Loredana Bertè, che continua ad essere un’artista apprezzata e stimata, in grado di tenersi aggiornata e al passo con i tempi. La stessa Bertè che ha venduto ben 12 milioni di dischi in tutto il mondo, con ben 30 album pubblicati da quando la sua straordinaria carriera è cominciata.

Loredana Bertè e Renato Zero, pace fatta dopo 30 anni: gesto choc sul palco/ Perchè avevano litigato?

Loredana Bertè, la polemica con Ferzan Ozpetek sul palco del concerto: “Mi ha massacrata”

Solo pochi giorni fa la cantante ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante un suo concerto. La Bertè ha accusato Ferzan Ozpetek e in particolar modo ha rivelato che sarebbe arrivata quarta a Sanremo nel 2019 proprio per colpa del regista turco, che faceva parte della giuria d’onore. “Nel 2019 sono arrivata quarta per colpa della giuria di onore. C’era tra loro anche Ferzan Özpetek che mi odia e non mi ha perdonato il “no” che gli ho detto quando ha fatto ‘Le Fate Ignoranti’. Lo ritenevo uguale ad un altro film e lui se l’è presa” ha affermato la Bertè.

Giuseppe Radames Berté, padre Mia Martini/ Il rapporto difficile con Loredana e le gravi accuse della figlia

Le parole di Loredana Bertè sul palco del suo concerto hanno fatto discutere. “Ferzan Ozpetek non si è mai scordato la mia critica e non me lo ha mai perdonato. Mi ha massacrata ma nonostante questo sono arrivata quarta. Tutta l’Italia ha detto che moralmente avevo vinto io” ha dichiarato la Bertè prima di cantare appunto la canzone con la quale nel 2019 ha preso parte a Sanremo, “Cosa ti aspetti tu da me”.