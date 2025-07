Quando si parla di rock italiano, non si può non pensare a Loredana Bertè che, a distanza di anni dall’inizio della sua carriera, è ancora oggi la regina del rock italiano, capace di far cantare e ballare con le sue canzoni non solo le generazioni cresciute con la sua musica, ma anche quelle successive. Insieme alla sorella Mia Martini a cui era legatissima e la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo cuore, Loredana Bertè ha trovato nella musica sempre il motivo di reagire e rialzarsi. Durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo ha fatto impazzire non solo i telespettatori di Raiuno, ma anche il pubblico del Teatro Ariston e con la partecipazione a The Voice è diventata ancora più amata.

La Bertè, infatti, insieme a Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa rappresenta il punto di forza di The Voice sia nella versione kids che senior. Simpatica, umile e sempre pronta ad aiutare i concorrente, la Bertè ha conquistato il cuore del pubblico con la sua empatia e generosità. Un’artista a 360 gradi che, in questo periodo, sta festeggiando un importante traguardo.

Loredana Bertè e il tour per festeggiare 50 anni di carriera

E’ un’estate ricca di impegni quella che sta vivendo Loredana Bertè che, dopo la partecipazione al Tim Summer Hits, questa sera, salirà anche sul palco del Battiti Live 2025. La regina del rock italiano, tuttavia, sta girando l’Italia anche con le date del tour con cui sta celebrando i suoi 50 anni di successo. In ogni tappa, oltre a sfoggiare tutta la sua grinta e il suo incredibile talento vocale, la Bertè sta ricevendo anche l’enorme affetto del pubblico che risponde sempre presente quando l’artista chiama

“Sei una forza della natura”, “Sei stata fantastica. La nostra regina rock!”, “Sei unica”, sono solo alcuni dei commenti degli utenti sotto il post pubblicato dall’artista su Instagram.